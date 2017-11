Communales 2018: les dépôts de candidatures auront lieu entre le 6 et le 20 décembre(CENI)

Après avoir fixé la date technique de la tenue des élections pour le 4 février 2018, la Commission nationale électorale indépendante (CENI) est passée à la vitesse supérieure en annonçant celle de dépôts des listes de candidature. C’est du moins ce qui ressort des éclaircissements faits par Me Francis Koulémou, le nouveau porte-parole de ladite institution au téléphone de Guineenews ce lundi 6 novembre.

«Sauf changement, la date de dépôt des listes de candidature sera du 6 au 20 décembre prochain », a précisé Me Koulémou.

Aux dires du nouveau porte-parole de la CENI, une solution de traitement des candidatures sera portée à la connaissance de tous les acteurs concernés par les élections lors d’une réunion dans un hôtel de la place dans la journée du mardi 7 novembre.

« La formation des formateurs démarrera et la commission chargée du traitement des candidatures sera mise en place. Chaque démembrement aura cette commission en son sein et elle sera présidée par le premier responsable du démembrement, des représentations de chaque bord politique seront effectives dans les commissions et elles restent ouvertes à tous les partis ou un candidat qui sollicite la présence d’un observateur, ajoutera Me Francis Koulémou.

D’ici là, les regards restent tournés sur le locataire du palais Sékhoutouréya car, le dernier mot du choix pour la tenue des élections, lui revient.