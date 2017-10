Communales 2018: la prophétie de Sékou Souapé sur l’issue de ces élections

«Nous n’avons pas été chassés au pouvoir avant de former notre parti. Nous l’avons formé pour conquérir le pouvoir. Donc, la différence est très grande», a déclaré Sékou Souapé Kourouma, membre du Bureau Politique National (BPN) du RPG. C’était au cours de l’Assemblée générale du parti ce samedi 28 octobre au siège du parti à Gbessia.

«Contrairement à ce que certains pensent, les élections locales ont une importance capitale dans la vie de notre pays. En début de l’année prochaine, nous irons aux élections communales et communautaires. Pendant que certains étaient concentrés sur les marches, nous nous étions déployés sur le terrain pour mobiliser les militants. La preuve, depuis un certain temps, il y a de grandes adhésions dans nos rangs tant à Conakry qu’à l’intérieur du pays. Donc, nous allons faire un résultat lors des élections qui va faire taire toute contestation grâce au Comité d’appui aux élections locales, dirigés par le Bantama Sow et M’Bany Sangaré», a expliqué M. Kourouma.

Et de poursuivre : «soyez convaincus que nous allons laminer ces gens là dans les urnes. Le jeudi passé, nous nous sommes réunis et nous avions passé en revue toutes ces questions concernant les élections locales et celles relatives aux législatives. Nous allons faire en sorte que les élections qui arrivent démontent catégoriquement et de façon définitive un certain nombre de choses que je ne veux pas nommer ici. Le RPG sera là en 2019, il sera encore présent en 2020 et il va continuer à être là après 2020. Il n’y a aucune ambiguïté à ce niveau. Le RPG est la force politique la plus ancienne sur l’échiquier politique, la mieux organisée et la seule force qui a une vision ».

Pour terminer, Sékou Souapé Kourouma dira ceci : «nous n’avons pas été chassés au pouvoir avant de former notre parti, nous l’avons formé pour conquérir le pouvoir donc, la différence est grande. Ceux qui font leur programme en fonction de date, se trompent, le RPG sera toujours présent».

