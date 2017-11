Communales 2018 : la CENI fait le point des préparatifs

Ce samedi 4 novembre, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a tenue une conférence de presse à Conakry. Au cœur des échanges, les résultats de la mission de remobilisation et de l’état des lieux des démembrements ainsi que les actes déjà posés, tel est le constat fait par Guinéenews.

S’inscrivant dans le cadre des préparatifs des élections communales prévues le 4 février 2018, la rencontre a permis à la presse de se faire une certaine idée de niveau des préparatifs de ces échéances électorales prochaines.

Prenant la parole, Bakary Mansaré, le Vice-président de la CENI est revenu sur l’importance pour la CENI de jouer son rôle en temps opportun pour des élections crédibles, transparentes et apaisées.

A ce titre, il a affirmé :”juste après la vulgarisation du chronogramme des élections locales, la CENI a initié une mission sur le terrain pour pouvoir évaluer le fonctionnement pratique des démembrements. Et les différents directeurs vous expliqueront ce qui a prévalu. Car, nous ne sommes plus dans l’optique de mener un pilotage à vue du processus électoral”.

Pour sa part, Etienne Soropogui directeur des opérations, a rappelé quelques défis que son institution a égrainés dans le chronogramme électoral. Ensuite, il est revenu sur l’objectif de la mission de remobilisation et de l’état des lieux des démembrements : ”il était important d’aller voir nos démembrements qui avaient fait huit mois sans être en activité. Il fallait les réveiller, les mettre ensemble et cette mission a eu lieu du 20 au 27 octobre dernier. Le nouveau code électoral voudrait que les bureaux de vote ne dépassent pas une population électorale de plus de six-cent personnes et aussi que les électeurs ne soient pas à plus de deux kilomètres de leur bureau de vote.”

Poursuivant, le Directeur des opérations, Etienne Soropogui a annoncé le lancement prochain d’une mission d’actualisation de la cartographie des bureaux de vote et de lancement des opérations de gestion des candidatures. Idem pour les formations des différents démembrements afin de les rendre plus opérationnels.

Pour sa part, la Directrice du département planification et fichier électoral de la CENI, Djénabou Touré a indiqué que le nouveau code électoral a impacté la cartographie des bureaux de vote.

“Nous avons rattaché l’ensemble des bureaux de vote au secteur. Donc, nous avons quitté le niveau district et quartier”, a-t-elle précisé.

Parlant des problèmes rencontrés, Djenabou Touré a cité notamment l’érection de certains districts en quartiers et aussi des hameaux en districts. Une décision du ministère de l’Administration qui a remis en cause les premières données. Car, a-t-elle déclaré, la CENI a ajouté les nouvelles données de nouveaux quartiers et secteurs et les conséquences ont été qu’il y a des bureaux de vote qui se sont retrouvés avec zéro ou trois électeurs.

L’occasion a été mise à profit pour présenter le nouveau porte-parole de la CENI qui est Me. Francis Koulémou et aussi pour rassurer l’opinion nationale sur la possibilité d’organiser les élections communales à la date du 4 février 2018 si cette proposition de la CENI est promulgué par le président de la République.