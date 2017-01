Outre le poste de président de l’Union Africaine dont le président Alpha Condé est bien parti pour s’adjuger, la Guinée lorgne assidûment parmi les 8 postes de commissaires que forme le bureau exécutif de l’UA, celui en charge de l’énergie et des infrastructures.

C’est Mme Bah, Kadiatou Baldé qui devra porter les couleurs de la Guinée dans la conquête de ce nouveau siège devant renforcer le niveau de représentativité du pays au sein des institutions sous-régionales et africaines. L’annonce de sa candidature a été faite par la ministre des Affaires Etrangères Hadja Makalé Camara au cours d’un entretien qu’elle a accordé à Guinéenews et dont nous livrerons très bientôt l’intégralité.

Présentée par son pays avant d’être présélectionnée par la CEDEAO parmi de nombreux autres concurrents, l’ex-Secrétaire d’Etat à l’énergie entre 2009 et 2010, Kadiatou Baldé est une candidate de valeur dont le CV et l’expertise séduisent plus d’un diplomate aujourd’hui à Addis-Abeba et pour laquelle, la ministre des Affaires Etrangères affiche, à l’instar de beaucoup de ses compatriotes, un immense optimisme.

Titulaire d’un diplôme de maîtrise en gestion de projets qu’elle a décroché à l’université du Québec à Montréal en 1988 ainsi que d’un diplôme d’ingénieur en Electrotechnique de l’institut Polytechnique de Gamal Abdel Nasser de Conakry en 1981, Mme Bah Kadiatou Baldé a été Conseillère principale du ministère de l’Energie et de l’Hydraulique en 2010.

Auparavant, elle a assumé de 2005 à 2009, les postes de Directrice nationale adjointe puis Directrice nationale de l’Energie. Elle a, durant les 3 décennies d’expériences qu’elle comptabilise, assumé d’importantes autres fonctions comme celle de Directrice de la planification et de l’équipement entre 2003 et 2005 ou encore celle de Directrice des Grands aménagements Hydroélectriques de 2002 à 2003. Sans compter les nombreuses activités ou travaux qu’elle a eus à coordonner ou superviser aussi bien en Guinée, qu’au niveau sous-régional notamment au sein des institutions comme l’OMVS, la CEDEAO…

Une dépêche de Camara Moro Amara, envoyé spécial de Guinéenews à Addis-Ababa

Tél: 002510983859930