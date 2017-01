En tournée dans la sous-région ouest-africaine, Pr Abdoulaye Bathily, candidat à la tête de la Commission de l’Union Africaine a rencontré cet après-midi, les professionnels des médias. Objectif, informer la population de sa visite en Guinée depuis le 4 janvier 2017 dans le cadre de bénéficier de plus de soutiens pour briguer le mandat pendant l’élection prévue le 30 janvier 2017, a-t-il fait savoir dans un réceptif hôtelier de la place.

‘’Bathily for Africa’’ ou encore ‘’I am because we are’’ sont les slogans du candidat présenté par son pays natal, le Sénégal. Il bénéficie également de la confiance des chefs d’Etat et de gouvernements de la Communauté Economiques des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) dont fait partie Alpha Condé avec qui, il a eu des échanges ce matin au palais Sékoutouréyah.

« J’ai rencontré le président Alpha Condé par courtoisie. Je suis le candidat aujourd’hui, du Sénégal, de la CEDEAO et il était important pour moi cette rencontre vu qu’il joue un rôle important dans la sous-région avec les autres pairs. Il m’a donné son avis et des conseils. Cela est d’autant plus important qu’il sera le président en exercice à la tête de l’Union Africaine (UA) au sortir du prochain sommet des chefs d’Etat et de gouvernements prévu en ce mois de janvier », a-t-il précisé.

« Je suis de nationalité sénégalaise mais l’Afrique est mon pays. Par conséquent, je suis prêt et déterminé à prouver mon engagement à réaliser les décisions de l’assemblée des chefs d’Etat et de gouvernements pour le bénéfice de notre continent », soutient ce panafricaniste fort d’une expérience de plus de 50 ans dans les domaines politique, social, académique, culturel et doté d’un réseau important dans le monde.

« La présidence de la Commission de l’Union Africaine est une plateforme unique qui ne permettra de continuer d’exercer mon engagement, mon expérience et mon expertise au profit du continent et de réaliser le rêve d’une Afrique où les Africains détiennent les clés de leur destin et de leur dignité. J’ai la ferme conviction que l’Union Africaine est le seul véhicule qui soit pour exercer le meilleur de nos forces et atteindre nos objectifs fixés sur quatre, huit ou cinquante ans. Ma conviction est établie que, forte des leçons du passé, dotée d’un programme correspondant aux aspirations contemporaines des Africains, et assez audacieuse pour imaginer des voies de développement à la mesure de nos potentialités, l’UA pourrait devenir le mécanisme idéal pour définir et exécuter un agenda reflétant les espoirs et besoins du peuple africain », telles sont les motivations du candidat se faisant appelé ‘’bâtisseur de paix’’ pour avoir participé de façon officielle et non à plusieurs missions de gestion de conflits ou de crise en Afrique notamment au Mali, Libéria, Sierra-Léone, Guinée Bissau, Niger, Madagascar, Guinée…

Une fois à la tête de la Commission de l’UA dont la mission consiste de continuer à jouer un rôle crucial dans la construction de l’Afrique, Abdoulaye Bathily entend mettre l’accent sur la promesse de la vision de l’agenda 2063, la paix, la sécurité, les violences commises ainsi que le développement économique qui selon lui, passe forcément par l’intégration africaine et la création des conditions de transformation des matières premières du continent. Également, pour avoir milité pour la protection de l’environnement notamment à travers la mise en œuvre de plusieurs conventions et étant autrefois, ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature, il n’entend pas laisser pour compte ce domaine.

L’ancien vice-président de l’Assemblée nationale du Sénégal et membre du parlement de la CEDEAO, Abdoulaye Bathily, a par ailleurs rallié la capitale ivoirienne jeudi 5 janvier pour faire part de sa candidature dans cet autre pays.