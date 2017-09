Commerce: la Chambre de Commerce de la zone de Conakry tient enfin son président après 30 ans

Après l’élection des Chambres de Commerce des régions de l’intérieur du pays, la région de Conakry s’est dotée dimanche 23 septembre d’un nouveau bureau de Chambre d’industrie, de Commerce et d’artisanat à l’issue d’un vote à main levée. C’était sous la direction de la Commission nationale de supervision des élections dirigée par le juge Djela Barry.

Le bureau composé de 15 membres dont 6 Vice-présidents a été élu en présence de Marc Yombouno, ministre du Commerce qui a assisté à cette élection en tant qu’observateur. Ce bureau a désormais pour président, Mamadou Baldé de la société Nafa Diama Construction.

Au nom du ministre de l’Artisanat et de l’Hôtellerie et en son nom prropre, le ministre du Commerce a d’abord remercié l’équipe d’encadreurs et la commission nationale de supervision des élections qui ont permis d’avoir un bureau de la Chambre de Commerce au niveau de la région de Conakry.

‘’C’est une première, c’est historique depuis 30 ans. Je salue la compréhension et la transparence qui ont caractérisée ces élections’’, s’est exclamé Marc Yombouno avant de rappeler l’importance de la Chambre de Commerce, qui, a-t-il souligné, est un outil, une institution consacrée à créer un lien dynamique de promotion de la politique d’appui entre le secteur privé et le gouvernement auprès des acteurs du secteur privé.

‘’Vous êtes entre l’Etat et l’ensemble des ressortissants des domaines du secteur privé. C’est vous qui devez être des acteurs pour accompagner l’Etat, à faire en sorte que la politique choisie par l’Etat depuis le discours programme de feu général Lansana Conté soit une réalité aujourd’hui’’, a-t-il indiqué.

Marc Yombouno a exhorté les membres du nouveau bureau à faire en sorte que l’initiative des mandants soit respectée. ‘’Vous êtes une institution, vous n’êtes pas une fédération ni un syndicat ni un patronat. Donc, il nous reviendra par la suite de vous donner des formations à chaque édition et vous serez en réalité des acteurs clés du développement économique de la Guinée. Je suis très satisfait aujourd’hui plus que tout le monde’’, s’est-il réjoui.

Mamadou Baldé, PDG de la société Nafadiama construction, a, à son tour, remercié la Commission électorale et le ministre du Commerce pour la tenue de cette élection. ‘’Je suis animé de joie et de satisfaction. Ma première priorité, c’est pour changer le dynamisme du secteur privé, créer un climat de collaboration franche et élargie au bénéfice de tout le monde’’, a promis le nouveau président de la Chambre de Commerce, d’industrie et d’artisanat de la région de Conakry.