Nous annoncions récemment le retrait des chinois dans la vente de poisson après le mouvement de protestation des mareyeuses. Dans la foulée de cette fronde anti chinoise des mareyeuses, le Directeur régional du commerce de N’Zérékoré a, dans un entretien accordé à notre correspondant basé dans la région, ouvertement accusé le ministre André Loua d’avoir ‘’autorisé les chinois de vendre les poissons’’ (Lisez : c’est bien le ministre André Loua qui a autorisé les Chinois de vendre les poissons ». Une accusation qui a suscité du coup des interrogations quant à la véracité des faits. Guinéenews a pu se procurer des copies des documents juridiques qui établissent clairement que les opérateurs chinois exercent bel et bien dans la légalité en Guinée.

En effet, un agrément du registre de commerce et de crédit immobilier, délivré par le Tribunal de Première Instance de Conakry à la date du 10 octobre 2015, autorise la Société Hengxin-Pêche-Sarl (personne morale), avec un capital social de 10 000 000 GNF, à exercer les activités principales suivantes : pêche artisanale et industrielle, gestion des dépôts frigorifiques, vente et achat des produits marins, commerce général, fournitures et équipements de bureau, diverses prestations et services, etc. à la date du 20 janvier 2015.

Selon le document, la société Hengxin-pêche-sarl a pour dirigeants, Yang Cuili, né le 28/01/1964 à Shandong, il est le gérant et Lin Yiming né le 03/02/1997 à Fujian, en est le cogérant.

Ce qui indique clairement, contrairement à ce que l’on pourrait croire, que les opérateurs chinois jouissent pleinement du droit de faire le commerce de produits marins, conformément à ce document délivré par une institution judiciaire guinéenne. Mieux, pour une durée de près de 100 ans à partir de la date d’immatriculation de la société au Registre de Commerce et de Crédit Immobilier (RCCM).

C’est d’ailleurs à travers ce document que la société Hingxin-pêche-sarl a obtenu « une autorisation de reconnaissance d’activité », catégorie commerce, de la section préfectorale de l’Industrie et du Commerce No 071/SPICA/PME/2016 de N’Zérékoré à la date du 19/09/2016, signée du directeur de ladite section. Soit après près d’un an d’activité de la société chinoise en territoire guinéen.

Toutes choses qui prouvent à suffisance que les opérateurs chinois opèrent dans la légalité, même si pour certainement éviter des ennuis avec les mareyeuses, ils ont annoncé leur retrait du commerce de poisson dont l’institution judiciaire leur reconnait pourtant le droit. Et c’est d’ailleurs en se rendant compte de cette faveur énorme accordée aux chinois que les autorités auraient contraint ces derniers de se retirer du commerce de poisson.

Cela qui nous amène à nous poser la question du bien fondé de ce qu’on pourrait qualifier de différend entre le directeur préfectoral du Commerce de N’Zérékoré et le ministre de la Pêche, quant on sait que la question est tranchée par des documents juridiques qui n’engagent ni l’un ni l’autre. Ici en pièce-jointe la copie du RCCM: rccm