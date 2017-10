Comment le 19e Congrès influence-t-il le futur du monde ?

Hu Zexi

Le 19e Congrès national du Parti communiste chinois a suscité des réflexions dans le monde entier. « Pourquoi leur mécanisme de gouvernance fonctionne-t-il bien ? A cet égard, ce n’est pas le résultat du Congrès du parti, mais en soi, c’est un élément clé de ce mécanisme de gouvernance du pouvoir exceptionnellement réussi ». Ces mots viennent d’un commentaire publié le 17 octobre, la veille de l’ouverture du 19e Congrès, par RIA Novosti et dont le titre était « Le Congrès du PCC – Pourquoi ont-ils atteint les objectifs que l’Union soviétique n’a pas atteints ».

Que ce soit le nombre record de 1 818 journalistes étrangers sur les lieux de la réunion, ou le suivi continu de l’agenda de la réunion assuré dans les jours qui ont suivi par les différents médias, tout a démontré aux yeux du monde que le 19e Congrès est un événement mondial, un événement historique.

Après la publication du rapport au 19e Congrès, « l’interprétation simultanée » qui en a été faite par les médias internationaux et nationaux, est un phénomène mondial qui peut fournir une explication aux problèmes. La politique culturelle, la politique écologique et même la politique sociale futures de la Chine, appartiennent apparemment aux « questions domestiques », mais deviennent aussi le centre d’une forte attention des médias internationaux, et expliquent complètement la place de la Chine d’aujourd’hui dans le système international.

La bonne entente entre la Chine du futur et le monde du futur est une autre dimension de l’intérêt que porte le monde au 19e Congrès. Le marché international suit de près les signaux économiques révélés par le Congrès, et il pense que la poursuite de l’ouverture de l’économie chinoise apportera de bonnes choses à l’économie mondiale. Les diplomates stratégiques de divers pays ont analysé les concepts de « nouvelles relations internationales » et de « communauté de destin humain » soulignés par le 19e Congrès national pour juger des revendications de la Chine dans le futur ordre international. Bien que les parties voient les choses sous des angles différents, il y a toutefois un sentiment commun, celui qu’aujourd’hui, la Chine est dans un moment historique où elle « devient puissante », et ce que va apporter cette Chine qui « devient puissante » dans l’arène internationale, c’est un « sentiment d’obtention », mais aussi promouvoir un rôle positif de « justice » dans le monde.

Quand on observe l’influence du 19e Congrès dans le monde, on peut aussi le faire du point de vue de l’histoire du monde. Dans leur interprétation du rapport au 19e Congrès du Parti, Bloomberg, CNN et d’autres médias ont souligné que ledit rapport a rappelé que le socialisme à des caractéristiques chinoises a obtenu de grands succès en Chine, et que la Chine ne copiera pas le système d’autres pays. Du point de vue de la durée de l’histoire, la signification particulière de la pratique chinoise est d’adhérer à sa propre manière de parvenir au développement, et du point de vue de la réalité politique internationale actuelle, le succès de la Chine apporte de la confiance à de plus en plus de pays en développement.

A la veille du 19e Congrès, la chaîne américaine Discovery a produit un documentaire télévisé intitulé « Chine: l’heure de Xi ». Parlant de ses intentions originales de faire le film, le producteur Vikram Channa a déclaré que la perspective historique de l’équipe principale était que « Dans le dialogue pour une nouvelle vision pour le monde, la perspective de la Chine est plus importante que jamais en raison de son voyage unique » ? Cette nouvelle ère du socialisme à caractéristiques chinoises est une ère dans laquelle la Chine se rapproche de plus en plus du centre de la scène mondiale, apportant sans relâche une plus grande contribution à l’humanité, une ère que le monde a des raisons d’attendre avec impatience.