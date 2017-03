On se demandait en quoi le piratage informatique des sites de campagne du parti démocrate mis sur le compte des Russes pouvait faire basculer les choses en faveur de Donald Trump, surtout que Hillary Clinton partait avec un handicap de taille : Les 300 mille mails effacés de son serveur personnel, qui faisaient d’elle une cachottière en laquelle on ne peut trop se fier ; si en plus de cela, on peut ajouter les idées trop progressistes qu’elle prônait, comme les mariages de mêmes sexes et l’avortement, qui font frémir les conservateurs républicains, en plus du fait qu’elle est femme.

En tout cas, rien n’a empêché Hillary de gagner le vote populaire. On dit que Trump a été battu à plate couture par plus de 2 millions de voix, mais le vote populaire ne fait pas gagner l’élection présidentielle aux Etats-Unis. Il ne reste plus qu’à se demander comment les informations résultant des attaques informatiques ont pu influencer les « grands électeurs » à voter en faveur de Trump. On sait aussi que Hillary avait été mise au bain des questions qui devaient leur être posées bien auparavant des face à face. S’il y a eu fuite de ce côté, cela avait dû profiter à tous les deux candidats ; Mieux , Donald Trump n’avait pas semblé gagner largement un seul face à face, d’où sa défaite au vote populaire. En quoi donc les Russes ont pu faire gagner Trump ?

Autre chose, s’il est possible d’identifier d’où viendraient les attaques informatiques, il est par contre impossible de deviner qui est derrière le hackeur, celui qui manipule le clavier de l’ordinateur. Donc l’accusation des démocrates contre Poutine et l’accusation de Trump contre Obama de l’avoir mis sur écoute sont aléatoires et hasardeuses. On dirait que Trump veut rendre coup pour coup à ses adversaires.

Dans notre ignorance profonde, on ne voit pas aussi pourquoi Donald Trump ne cesse de voler dans les plumes de la presse, parce qu’elle sait des choses pas catholiques sur la grande combine entre lui et Poutine en vue d’affaiblir l’OTAN, l’Europe et le commerce transatlantique ? Si ce n’est qu’à ça que ça tenait, ça valait-il la peine d’en faire tout un barda médiatique ? Mais aussi, qu’allaient faire les proches de Trump chez les diplomates russes, en pleine campagne, si ce n’est recueillir des infos capitales, mais de quel ordre précisément, au point que le camp démocrate demande et exige sa démission et de celles de son administration incriminés ?

Et si Donald Trump ne désarme pas contre la presse, c’est sûr qu’il s’attend à ce qu’elle lui réserve le bouquet pour le coup de grâce, mais en attendant, elle le fait languir à sortir de ses gonds, à se rendre désagréable jusqu’à l’impeachment par le Congrès et le Sénat, tous deux à majorité républicaine.

A quand la fin de ce feuilleton qui n’amuse plus personne ?