Le différend entre les différents membres du Conseil national du Patronat (CNP) de Guinée a pris fin. Cette annonce a été faite lors d’une conférence de presse, organisée ce mardi 24 janvier 2017 par le bureau exécutif de l’institution.

Un accord entre les parties a été enfin trouvé. La Cour d’appel vient d’homologuer le protocole d’accord à l’amiable du différend qui opposait les membres du CNP Guinée. C’est pourquoi elle a annulé la décision du tribunal de première instance de Kaloum qui avait annulé le congrès du CNP lors duquel Ansoumane Kaba a été élu président de l’organisation.

« Tout le monde sait qu’un contentieux a opposé certains membres du CNP, notamment Elhadj Mamadou Sylla et M. Sékou Sylla, puis ce dernier et moi-même. Après plusieurs décisions judiciaires et la médiation de beaucoup de bonnes volontés, les différentes parties sont arrivées à un accord qui règle définitivement tous les malentendus. Aujourd’hui, c’est une équipe soudée réunie autour d’un seul objectif qui n’est rien d’autre que la promotion du secteur privé à travers ses entreprises », a déclaré Ansoumane Kaba, président du CNP.

Sékou Cissé, qui était opposé à Ansoumane Kaba, a participé à cette conférence de presse. Il a confirmé l’accord dont a parlé M. Kaba : «Comme l’a dit le président Kaba, nous avons choisi l’unité. Notre objectif, c’est de permettre à nos entreprises d’avancer. Et c’est pour cette raison que nous avons choisi ces voies de l’unité pour partir vers le progrès. »