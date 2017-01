Ouverts le 05 octobre 2016, les travaux de la session budgétaire ont pris fin ce mercredi 4 janvier 2017. C’était en présence des membres du gouvernement, des représentants des institutions nationales et internationales ainsi que des diplomates accrédités en Guinée.

La cérémonie de clôture a, cependant été marquée par l’absence des députés du groupe parlementaire des libéraux-démocrates qui ont boudé la salle pour, dit-on, non-respect de procédure.

Dans son discours de clôture, Claude Kory Kondiano, président de l’Assemblée nationale, a d’abord expliqué que le retard accusé par l’ouverture des travaux de la session budgétaire est dû aux difficultés de départ et engendrées par : ‘’la non-disponibilité avant le 1er juillet 2016 des documents de cadrage à moyen terme avec le rapport sur la situation macroéconomique et de celui relatif à l’exécution du budget de l’exercice 2016 ; l’absence de débat d’orientation budgétaire que le parlement n’a pas pu organiser faute d’obtenir le rapport sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 et la non-obtention à temps du projet de loi de finances initiale, exercice 2017.’’

«Malgré tout, les travaux se sont, dans l’ensemble, relativement bien déroulés », s’est-il réjoui. Tout en déplorant la persistance, à l’hémicycle et en dehors, des comportements de certains députés dont les propos, dit-il, déshonorent l’institution, les intéressés eux-mêmes et ternissent l’image du pays.

Selon le président de l’assemblée nationale, ces intéressés dont il fait allusion font croire, à travers leurs discours, que la Guinée est le pays le plus invivable, le plus infréquentable au monde, le moins favorable à l’investissement direct étranger.

«Ces propos, ajoutés aux injures dont est victime le président de la République et à la diabolisation, par certains collègues de l’assemblée nationale qui les emploient, ont des effets pervers sur le pays tant à l’intérieur qu’à l’extérieur », a ajouté Kory Kondiano.

Il a, à cet effet, invité les parlementaires à comprendre que, dans l’exercice de leur fonction, ils doivent avoir des comportements qui reflètent la noblesse de la mission, à eux confiée par le peuple.

Pour le président de l’Assemblée nationale, malgré les difficultés enregistrées au départ, les résultats de la session qui vient de s’achever sont probants. Car, dit-il, le parlement a non seulement pu obtenir du gouvernement une augmentation des recettes, mais aussi parce qu’elle a obtenu de lui une allocation plus rationnelle de celles-ci, qui tienne compte des priorités sectorielles.

Le budget exercice 2017 adopté par l’assemblée nationale est d’un montant total en recettes de 15 222 384 768 000 Francs guinéens contre 15 328 456 066 000 Francs guinéens en dépenses soit un déficit, base engagements, de 106 071 298 000 Francs guinéens qui représentent 3,6% du produit intérieur brut contre 2,4% en 2016.

En marge des travaux budgétaires, les députés se sont penchés sur un certain nombre de textes législatifs parmi lesquels : la loi sur la gouvernance financière, la convention de l’OIT sur le travail décent pour les travailleurs domestiques, les lois électorales, et le règlement intérieur.