En 2016, la police routière annonce avoir enregistré 4 082 cas d’accidents à Conakry et dans les villes abritant les sept capitales régionales de l’intérieur du pays.

Au total, 2492 véhicules sont concernés, parmi lesquels 1 372 ont été fortement endommagés, ainsi que 1 808 motos.

Ce bilan se réparti ainsi qu’il suit:

Conakry : 1 270 ;

Boké : 625 ;

Kindia : 430 ;

Kankan : 426 ;

Nzérékoré : 407 ;

Faranah : 402 ;

Mamou : 346 ;

Labé : 179

Le Directeur Central de la sécurité routière explique que ses services ont dénombré 248 tués, des suites de ces accidents. Un chiffre qui serait inférieur de 14 personnes à celui enregistré en 2015.

Quant au nombre de blessés, les cas graves notamment, le commissaire Hamidou Babacar Sarr souligne qu’il est en hausse. « Ce sont 2205 personnes : hommes, femmes et enfants qui sont atteintes dans leur chair par cette violence routière. Plus de la moitié d’entre elles, soit 1167, sont gravement touchées. Et le Directeur Central de la Sécurité Routière de dire tout son émoi devant une telle situation qui n’augure pas de lendemains meilleurs pour ces malheureuses victimes.

« Pour peu que l’on pense à la gestion habituelle de l’après-accident chez nous, à savoir, le temps mis à porter secours sur le lieu d’accident, la manière dont ce secours est effectué, la qualité de la prise en charge médicale, on ne peut que rester anxieux quant au sort de toutes ces personnes dont la plupart vont, hélas, mourir ou devenir infirmes.»

Les conséquences découlant de ces accidents ne s’arrêtent pas au seul décompte des victimes corporelles. C’est d’une vraie passerelle conduisant à la pauvreté qu’il s’agit, lorsqu’on énumère les pertes matérielles subies. 2492 véhicules sont concernés, parmi lesquels 1372 ont été fortement endommagés. 1808 motos sont également impliquées dans ce désastre routier.

Cette tendance à la montée des chiffres doit s’infléchir nécessairement pour que la circulation routière dans nos centres urbains connaisse plus de sérénité pour les usagers de la route. Pour le réussir, autorités et usagers, doivent s’investir en adoptant chacun, le rôle ou le comportement qui lui revient. Pour le directeur central de la sécurité routière, « il est urgent que les services concernés pensent à rendre effective la matérialisation des routes. L’implantation de la signalisation verticale, horizontale et lumineuse permet une meilleure organisation de la circulation dans la capitale ». De même, soutient-il, « il faut mettre en place une stratégie de communication efficace pour sensibiliser de manière pérenne et la plus large possible, les usagers de la route ».

D’ores et déjà, le commissaire Sarr s’attelle à faire partager sa vision par les acteurs évoluant dans le secteur des transports routiers. Une rencontre pour discuter de la problématique actuelle de la circulation routière est ainsi annoncée le 1erfévrier au ministère de la sécurité et de la protection civile. Certaines questions urgentes du moment seront abordées comme l’information sur les accidents de la circulation, les dispositions à prendre autour de la circulation des moto-taxis, l’utilisation des sirènes non autorisées, la circulation des gros porteurs conduits par des mineurs aux heures interdites, l’envahissement de la chaussée, les comportements inciviques, en somme tout ce qui perturbe la circulation, favorise l’anarchie et entraîne des accidents dans la capitale.

Pour Hamidou Babacar Sarr, « plus le débat est élargi plus on a de la chance d’atteindre les objectifs ». Aussi compte-t-il « brasser large », mettre tout le monde à contribution: les départements des transports, des travaux publics, de l’urbanisme, de l’administration du territoire, le gouvernorat, les communes, l’union des transporteurs, les syndicats des chauffeurs et des mototaxis, les ONG, la police et la gendarmerie routière.

Pour peu qu’une synergie s’installe et soit effective entre ces différents acteurs institutionnels chargés de la prévention et de la sécurité routière, l’optimisme est permis de voir réduits les accidents de la circulation.

Vivement que cela arrive, car pendant qu’on en parle, ces accidents dont il est question font leur chemin et génèrent au quotidien un long chapelet de victimes.