Un fait inhabituel a été constaté ces derniers temps à Fria. Des billets de 5000 FG contrefaits seraient en circulation dans le commerce.

Suite à l'appel lancé par les commerçants à l'endroit de la population, le correspondant de Guineenews sur place a tendu son micro à quelques commerçants et citoyens.

Dans le marché central, l'inquiétude se lit sur les visages des commerçants, mais le passage des membres du bureau du marché devant les différentes boutiques pour montrer à chacun comment reconnaître les faux billets, a permis à certains d'entre eux d'avoir confiance en soi. Ils se disent prêts à traquer ces malfaiteurs:

«Ce qui se passe nous inquiète beaucoup, parce que les faux billets ne sont pas bons pour nous les commerçants. Mais grâce aux explications que nos collègues nous ont données, nous pouvons maintenant les reconnaître. Ensemble, on s'est dit de ne pas se presser, de prendre tout le temps de vérifier les billets qu'on nous donne quel que soit le montant », a déclaré Mody Boubacar Diallo, vendeur au marché central.

Chez les citoyens, le ton est le même. La vigilance est renforcée. Chacun prend le temps de vérifier son argent. « Moi j'ai peur maintenant. Depuis que j'ai entendu qu'il y a des faux billets ici, je vérifie tous mes billets. Heureusement pour moi, il n’y en a pas », s'est réjoui Souleymane Sow.

« La semaine dernière, j'ai remarqué deux faux billets de 5000 dans un montant de 50000 que j'avais. J'ai vite acheté quelque chose avec cet argent pour m’en débarrasser», a confié un autre citoyen qui a requis l'anonymat.

Pour sa part, le commissaire par intérim, Daouda Sylla, met en garde les contrefacteurs :

« Nous avons appris que des faux billets sont en circulation, mais nous mettons en garde ceux qui ont emmené ces billets ici. Quiconque sera pris, sera puni comme prévu par la loi» a-t-il martelé.

Dans les banques de la place, la vigilance est au plus haut degré. Ils reconnaissent facilement les faux billets et les retirent aussitôt de la circulation: « Des fois, nous recevons des faux billets dans notre banque. Dès que nous les détectons, nous les déchirons devant la personne même, pour qu'il sache que ce sont des billets qui ne doivent pas circuler », a expliqué un travailleur d'une banque de la place.

Même son de cloche chez les femmes vendeuses. « Le bureau du marché nous a informées qu'il y a des faux billets qui circulent mais nous on ne sait pas faire la différence. Quelqu'un peut nous les donner sans qu'on ne le sache. Et si nous, on envoie cet argent à quelqu’un qui sait distinguer le vrai billet du faux, il va les rejeter et nous allons perdre. La solution se trouve avec l'État. C'est lui seul qui peut nous aider », a lancé Marie Bangoura, vendeuse de poissons frais.

Actuellement, à Fria, les nouveaux billets de 5000 sont très mal vus.

Il fallait laisser les anciennes coupures en circulation jusqu'à ce que toutes les mesures soient prises pour sécuriser les nouveaux billets, ont lâché certains habitants de la cité.