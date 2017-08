Cinquante journalistes guinéens à l’école de la fiscalité et des impôts

Permettre aux médias de bien cerner les notions basiques et le lexique propre à la fiscalité pour pouvoir à leur tour les vulgariser auprès des citoyens pour un changement de comportements et de mentalités, c’est le but d’une formation organisée, du 18 août 19 août à Conakry, à l’intention de cinquante journalistes guinéens.

Durant ces deux jours, les spécialistes ont échangé avec la presse sur des thèmes liés à la fiscalité : historique et fonctionnement de la direction nationale des Impôts (DNI), droits et devoirs des contribuables, principes généraux de la fiscalité et reformes.

Dans les débats, les formateurs ont également levé les nuances sur des concepts comme : la fraude fiscale, l’évasion fiscale, le paradis fiscal. Des concepts utilisés à tort et à travers dans la presse.

C’est pourquoi, Aboubacar Diallo, patron de Wassolon Agency Communication (WAC) et Initiateur de la formation, a mis en exergue le défi de l’appréhension du langage technique de nombre d’activités économiques, mais également de domaines au-delà, tel que celui de la justice, des textes internationaux, de l’OHADA, de la bonne gouvernance, de la diplomatie, des mines, de l’écologie et des disciplines sportives.

Poursuivant, il dira que cette formation vise cinq objectifs : fournir aux médias les clés de l’administration fiscale guinéenne , aider les médias à s’approprier le lexique de l’administration fiscale, avoir une vue d’ensemble sur les réformes engagées sous la férule des nouvelles autorités en charge du budget, renforcer les capacités des médias de manière à les mettre à contribution dans la dénonciation des fraudes fiscales et éventuellement mettre en place un réseau de journalistes des questions fiscales.

Présent à la cérémonie d’ouverture, Ousmane Camara, représentant de la Haute Autorité de la Communication (HAC) a appelé à la spécialisation des journalistes. « Nous nous réjouissons de cette formation des journalistes sur les notions de la fiscalité parce que quand vous faites un constat dans la presse guinéenne la professionnalisation manque. Chaque corporation a son lexique, son vocable et les mots appropriés. Si vous voulez parler des impôts, il faut utiliser les mots appropriés. Or, souvent vous les journalistes vous avez la prétention de tout connaitre », a-t-il martelé.

Pour sa part, le directeur national de l’impôt, Amadou Makhissa Camara a fait de même. « Votre métier vous confère une proximité avec les populations. Ce qui fait de vous des partenaires de choix dans l’information et la sensibilisation des populations particulièrement les citoyens contribuables. C’est pourquoi, je voudrais solliciter solennellement votre concours pour nous permettre de consolider nos acquis et mieux atteindre les objectifs assignés à la Direction Nationale des Impôts », a-t-il annoncé.

Dans la foulée, il a souhaité que ces deux jours de travaux permettent de mieux appréhender le domaine fiscal. « Nous décidons de travailler avec vous parce qu’on a remarqué aussi durant ce petit passage d’une année qu’il y a eu beaucoup de dérapages au niveau de la presse vis-à-vis de notre administration. Cela était dû à l’incompréhension. Il fallait lever ce voile », a-t-il lancé.

Au terme de la formation, des attestations ont été décernées aux autorités et aux participants.

Cheick Alpha Ibrahima Camara et Abdoulaye Bah