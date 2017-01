Votre quotidien électronique Guinéenews© continue à plonger ses lecteurs dans le thriller de la politique- fiction. Après le tête-à-tête imaginaire Alpha Condé- Yaya Jammeh, place, pour ce présent numéro, à un entretien téléphonique imaginaire entre le président Yaya Jammeh de la Gambie et son homologue Ali Bongo du Gabon. C’est le premier feuilleton de l’année 2017.

Après une vingtaine d’années au pouvoir, l’homme fort de la Gambie a reconnu sa défaite lors du dernier scrutin présidentiel de décembre dernier. Il a commis la maladresse jusqu’à féliciter son rival, Adama Barrow, magnat de l’immobilier. Mais à la dernière minute, il s’est ravisé. Depuis, le natif de Kanilai est sommé par la communauté internationale de rendre le pouvoir à Barrow.

Malheureusement, Yaya Jammeh ne l’entend pas de cette oreille. Au contraire, il veut s’inspirer de l’exemple Gabonais pour neutraliser Adama Barrow.

Yaya Jammeh : Allô Ali, comment vas-tu ?

Ali Bongo : Je vais bien, par la grâce de Dieu et toi ?

Yaya Jammeh : je me porte comme un charme.

Ali Bongo : mais la presse raconte que tu aurais fui vers la Guinée et que tu aurais été aperçu dans un cortège du président Condé dans les rues de Conakry. Est- ce vrai ?

Yaya Jammeh (rire) : c’est la presse sénégalaise, à la solde de Macky, qui répande ces mensonges sans queue ni tête pour me discréditer. Mais c’est mal me connaître. Cela ne me fait ni chaud, ni froid. Au contraire, je reste serein.

Ali Bongo : mais où es-tu ? Tu m’appelles avec un numéro masqué, difficile de te localiser.

Yaya Jammeh : où veux-tu que j’aille, Ali ? Je suis à Banjul, je reste le seul maître du pays. Il n’y pas deux capitaines dans un bateau.

Ali Bongo : et Adama Barrow ?

Yaya Jammeh : ne me parle pas de Barrow, sinon je te demanderais de Jean Ping.

Ali Bongo : oh Jammeh, je ne plaisante pas, ne prends pas mal, c’est pour mon information

Yaya Jammeh : Barrow a fui. Pour maquiller ça, Dakar n’a pas trouvé mieux que l’héberger. Que c’est pour prendre en main sa sécurité. Du n’importe quoi. S’il est sûr qu’il est le nouveau chef, qu’il rentre à Banjul. Moi, j’ai dit à tout le monde que je ne suis pas prêt à quitter ma patrie. Et je suis là. Son fils est mort à Banjul, mordu par un chien. Voilà un président, qui ne prend pas soin à ses enfants, les enfants Bon sang de Bon Dieu, qui veut gouverner deux millions de gambiens, quelle foutaise ?

Ali Bongo (rire) : c’est un Jean Ping par défaut, l’homme qui s’était autoproclamé élu au Gabon.

Yaya Jammeh : on change de sujet, mon frère. Mais dis-moi, et la Coupe d’Afrique ?

Ali Bongo : elle a bien débuté, Dieu merci. La seule fausse note, c’est le début peu rassurant de Panthères du Gabon contre la modeste équipe de la Guinée Bissau. Pourtant, je veux soulever ce trophée continental à Libreville pour ridiculiser Jean Ping. Et on verra ce que la presse française va raconter encore.

Yaya Jammeh : je te souhaite bonne chance. Dommage que mes Scorpions rouges ne sont pas de la partie mais ce n’est que partie remise. Je suis de cœur avec toi. Je prie Dieu que tous les pays de la CEDEAO perdent cette CAN.

Ali Bongo : mais, Jammeh, pourquoi gardes-tu une dent contre les pays de la CEDEAO ?

Yaya Jammeh : ils menacent d’envahir mon pays pour investir de force Adama Barrow au pouvoir. Mes pairs m’ont d’ailleurs proposé un asile de choix en Guinée, au Nigéria ou au Maroc. Au départ, j’avais voulu saisir cette main tendue. Mais après mûre réflexion, j’ai fini par rejeter ce cadeau empoisonné.

Ali Bongo : comment est-ce un cadeau empoisonné ?

Yaya Jammeh : je te rappelle le sort de l’ancien chef de guerre libérien, Charles Taylor. Il était en asile au Nigéria. Traqué, il a fui vers le Cameroun à bord d’un 4×4, mais il sera confondu par des douaniers. Le Président nigérian d’alors, Obasanjo, en visite à Washington avait demandé qu’il soit rapatrié et directement remis aux mains des autorités libériennes, ce qui a été fait le jour même. Qui te dit qu’un jour ou l’autre, je ne serais pas extradé vers Banjul ?

Ali Bongo : bien réfléchi, mais dis-moi, que me vaut l’honneur de ton appel si matinal ?

Yaya Jammeh : je me tourne vers toi puisque je suis dans un pétrin. Et j’ignore comment sauver ma peau. Au départ, le président Condé s’était porté comme mon avocat défenseur mais depuis, les lignes bougent peu. Aujourd’hui, tu es mon seul espoir. D’abord, tu es mon frère en Islam. Nous portons tous des turbans. Ensuite, nous partageons tous deux l’ambition de nous libérer de l’ex-colon. Enfin, j’ai été impressionné par la manière brillante dont tu as neutralisé Jean Ping.

Ali Bongo : Barrow et Ping sont tous des valets de l’Occident. Qu’ils aillent au diable.

Yaya Jammeh : avant toi, j’avais eu Joseph Kabila au téléphone mais il est peu bavard.

Ali Bongo : et qu’a-t-il dit de consistant ?

Yaya Jammeh : il m’a dit de m’inspirer de son exemple. A la veille de décembre 2016, date de la fin de son deuxième et dernier mandat présidentiel, une tension vive régnait à Kinshasa. Il y avait partout des manifestations, souvent réprimées par les forces de l’ordre. Le pays était à feu et à sang. Petit à petit, Kabila a réussi à éteindre les feux de contestation, en ouvrant le dialogue inter- congolais sous l’égide de l’Union africaine, suivi de l’accord de la Saint-Sylvestre, pilotée par l’église. Aujourd’hui, la RDC s’achemine vers la formation d’un gouvernement d’union. Et Kabila peut prolonger.

Ali Bongo : le jeune Kabila n’est pas fin politicien mais, apparemment, il s’en sort bien.

Yaya Jammeh : en tout cas, je t’appelle pour que tu me prodigues des stratégies. J’en ai énormément besoin avant l’investiture. Je t’en serais reconnaissant.

Ali Bongo : si tu veux rester au pouvoir, tu dois adopter le langage de la fermeté, être intraitable jusqu’au bout. Quand tout le monde verra que tu es prêt à brûler le pays pour rester aux commandes, ils chercheront à négocier. Mais surtout, ne sois pas impressionnés par les jérémiades de la CEDEAO, les condamnations de principe de l’ONU, les menaces du Sénégal voisin et les bruits de ton principal challenger.

Yaya Jammeh : Banjul est complètement militarisée à l’heure actuelle, je viens de sortir les chars. Ils sont postés au niveau de tous les endroits stratégiques. Et j’ai dit à qui veut l’entendre : A moins qu’une nouvelle élection, je ne quitterais pas le pouvoir. Je l’ai dit à Buhari de bouche à oreille.

Ali Bongo : comment Buhari peut prétendre trouver une médiation dans la crise gambienne, lui qui s’est fait sermonner par sa femme, Aicha Buhari, dans les médias ?

Yaya Jammeh : ce qui me réconforte dans ma position, c’est le silence assourdissant du frère, Idriss Deby, le président en exercice de l’Union africaine.

Ali Bongo : Il ne peut en aucun cas te donner une leçon de morale. Au pouvoir depuis 26 ans, le président Déby a été investi pour un cinquième mandat. Il est mal placé.

Yaya Jammeh : je comprends son silence, il a intérêt.

Ali Bongo : surtout, ne crée pas les conditions d’un chaos. Ils risquent d’en faire un alibi pour envahir ton pays. Au contraire, il faut créer une situation de mi- guerre, mi- paix. Si des manifestants contestent ton autorité, il faut les mâter. Quand ils verront deux à dix cadavres dans les rues de Banjul, ils vont désarmer. Parallèlement, tu passes à la télévision pour appeler au calme, au dialogue et à la retenue.

Yaya Jammeh : je prends bonne note.

Ali Bongo : je te donne un exemple. Tu as vu, par exemple, les violences nées au Kenya à la suite de l'élection présidentielle du 27 décembre 2007. Un bilan de la police du 25 février 2008 fait état de plus de 1 500 morts et environ 300 000 déplacés.

Yaya Jammeh : tout à fait, face au chaos, le président sortant, Mwai Kibaki, s’était déclaré favorable à un gouvernement d'union. Son challenger, Raila Odinga se disait prêt à un partage du pouvoir. Il sera plus tard premier ministre.

Ali Bongo : quand je prends l’exemple du dernier scrutin présidentiel au Gabon, Jean Ping, ce fils de chinetoque, s’est très tôt autoproclamé vainqueur du scrutin. Il a bénéficié du soutien de la presse internationale. Mais j’ai été patient. J’ai mis mes services de renseignement en branle. J’ai sorti mes hélicoptères pour bombarder son QG. Toute la presse s’est acharnée contre moi. Finalement, je l’ai neutralisé.

Yaya Jammeh : l'actuel président, Uhuru Kenyatta, poursuivi par la CPI, a été blanchi.

Ali Bongo : justement, tu as tout compris. Ta chance, c'est une de tes anciennes ministres qui est patronne de la CPI.

Yaya Jammeh : malgré le lynchage médiatique dont tu as été victime, tu abrites aujourd’hui la fête du football africain

Ali Bongo : pendant la campagne électorale, on me qualifiait de nigérian d’origine. La presse étrangère me traitait de tous les noms d’oiseau. Quatre mois après les élections, j’ai réussi à tourner la page de Jean Ping. Il est neutralisé. Et on n’en parle peu. Incapable de manifester au pays, il amuse la galerie sur les réseaux sociaux.

Yaya Jammeh : avec tes conseils et tes stratégies, je veux tourner la page de Barrow.

Ali Bongo : mais ce qui complique les choses chez toi, tu as déjà reconnu ta défaite.

Yaya Jammeh : au départ, je voulais rendre le pouvoir, contrairement à ce que je lis dans la presse, pour prendre ma retraite à Kanilai, mon village natal. Malheureusement, dès après l’annonce de ma défaite, Barrow, manipulé et téléguidé par l’étranger, s’est versé dans des déclarations graves. Tantôt, il menaçait de me traduire à la CPI, tantôt, il planifiait mon arrestation.

Ali Bongo : pourquoi as-tu reconnu ta défaite ?

Yaya Jammeh : tu sais, quand j’ai appris ma défaite, je n’y croyais même pas. En vérité, j’étais hors de moi-même. Il m’a fallu des heures pour revenir à la raison. La première idée, qui m’est venue en tête, pour espérer contrôler la nouvelle donne, c’était d’amuser la galerie en reconnaissant ma défaite, le temps pour moi de me préparer, de mettre en place mes hommes et mon dispositif. Aujourd’hui, je suis fin prêt à répondre à toute attaque d’où qu’elle vienne.

Ali Bongo : c’est que je crains pour toi, c’est la position du Sénégal voisin. La CEDEAO peut ne pas t’attaquer, mais elle peut armer le Sénégal pour t’attaquer et t’atteindre.

Yaya Jammeh : j’ai écouté Macky Sall dire, sans gêne, que je dois accepter ma défaite et me retirer tranquillement, faute de quoi la CEDEAO sera dans l’obligation d’engager l’épreuve de force mais qui est-il pour me donner des leçons ?

Ali Bongo : prends tes précautions vis-à-vis du Sénégal voisin, tout pourrait venir de là.

Yaya Jammeh : j’ai été clair dans une interview. Abdoulaye Wade, en son temps, n'a jamais laissé les dissidents Gambiens proférer leurs menaces dans les médias publics Sénégalais. Macky Sall, lui, le fait sans vergogne. Son gouvernement protège tous ceux qui complotent contre mon pays, prétendant que leurs droits sont bafoués. Je lui ai fait parvenir un message clair : si ces personnes qu'il protège attaquent la Gambie, alors j'attaquerais Dakar.

Ali Bongo : mais comment feras-tu, pendant qu’un navire de guerre nigérian fait route vers les côtes de Banjul ?

Yaya Jammeh : à deux jours de l'investiture du nouvel élu, j’ai déclaré l'état d'urgence en Gambie pour sept jours. Je l’ai décrété pour dénoncer « un niveau d’ingérence étrangère exceptionnel et sans précédent », une « atmosphère hostile injustifiée » qui menace notre souveraineté. Mais autant, j’ai promis l’enfer aux homosexuels, autant je promets l’enfer à tout pays qui m’attaquera.

Ali Bongo : mais trois de tes ministres ont démissionné ?

Yaya Jammeh : c’est un non-évènement. Qu’ils aillent au diable. Ce sont des traitres.

Yaya Jammeh : je l’ai dit dans une interview : Je veux que dans 1 000 ans les gens se rappellent de mon nom pour tout le bien que nous avons fait, toutes les choses que nous avons accomplies.

Ali Bongo : que Dieu sauve la Gambie et les Gambiens

Yaya Jammeh : Dieu sauvera la Gambie, si je reste à la tête du pays. En tout cas, si ton scénario marche à merveille, tu seras le premier invité officiel en Gambie.

Ali Bongo : si le scenario échoue, fais-moi signe, je te donnerai une recette magique à la gabonaise.

Yaya Jammeh : je n’y manquerais pas mon frère. Au revoir, bien de choses à Sylvie Bongo.

Ali Bongo : au revoir et à bientôt. Mes amitiés à Zeinab Suma Jammeh

Note de l'auteur : Seuls les personnages sont vrais (Photos crédit). L'entretien est pure fiction et les propos n’engagent nullement leur auteur. Nous osons croire que les lecteurs comprendront notre inspiration et nous épargnerons des ennuis judiciaires.