Votre quotidien électronique Guinéenews© continue à plonger ses lecteurs dans le thriller de la politique- fiction. Après le tête-à-tête imaginaire Alpha Condé- Issa Hayyatou, nous proposons, dans ce présent numéro, un aparté aussi fictif, entre le principal opposant guinéen, Cellou Dalein Diallo et sa recrue issue du camp présidentiel, Elhadj Mamadou Sylla.

Ce tête-à-tête, bien qu’imaginaire, n’aurait pas eu son sens si ces « deux cousins à plaisanterie », l’un étant peuhl bon teint et l’autre pur Diakanké, n’étaient pas passés de l’adversité à l’amitié.

Autrefois, fidèles parmi les fidèles sous Conté, ils se vouaient une inimitié terrible. Mais depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Et comme en politique, seules les montagnes ne se rencontrent pas, nos « cousins » se sont rapprochés aujourd’hui. Conséquence, le premier a réussi à débaucher l’autre.

En marge d’une visite de courtoisie, les deux cohabitent à Dixinn, juste la route qui les sépare, ils ont eu l’entretien qui suit.

Cellou Dalein Diallo : envoyez-moi vite des cordes, nous avons un Diakhanké parmi nous. Nous allons lui rappeler la légende populaire des trente Djakankés et des trois peuhls.

Elhadj Mamadou Sylla : tu as bien dit une légende, Sanakou (Cousin à plaisanterie). Mais on verra qui va attacher qui. As-tu remarqué comment je suis costaud et toi, si chétif ? Donc, méfie-toi.

Cellou Dalein Diallo : je te rappelle le dicton, qui affirme qu’il ne faudrait pas vendre la peau de l’ours sans l’avoir tué.

Elhadj Mamadou Sylla : Sanakou ! Ne récite pas ces histoires de « Mamadou et Binéta sont devenus grands », ton propriétaire est là. On n’est pas à Dalein, mais à Dixinn. On n’est pas non plus sur les hauteurs du Foutah Djallon mais au bord de l’océan.

Cellou Dalein Diallo : dis ce que tu veux, c’est parce qu’on t’a affranchi.

Elhadj Mamadou Sylla : Je tombe des nues. Tu sais que, vous les peuhls, vous êtes nos captifs, ce n’est un secret pour personne.

Cellou Dalein Diallo : depuis quand les Diakanké sont les maîtres des peuhls ? Décidément, le monde est à l’envers.

Elhadj Mamadou Sylla : ne réveillons pas les morts, Sanakou ! Vous-là, quand vous commencez à saluer, c’est du matin jusqu’au soir. Vous demandez les nouvelles de la famille, du village, des voisins, des malades, des poulets, des défunts, des absents…

Cellou Dalein Diallo : cela prouve que le peuhl est conservateur. Ne nous fais pas un mauvais procès d'intention.

Elhadj Mamadou Sylla : chez vous aussi, quand la vache meurt au village, le peuhl pleure à chaudes larmes comme s’il avait appris la date de son décès. Vous organisez des funérailles, des condoléances et du sacrifice. Ah, mes parents peuhls !

Cellou Dalein Diallo : eh Sylla, le peuhl est si attaché à la vache, certes, mais pas à ce point. D’ailleurs, petits voleurs du quartier. Viens par-là, je te fouille de la tête au pied.

Elhadj Mamadou Sylla : entre nous deux, qui doit fouiller l’autre ? Trouve-toi un mouton, je vais te rebaptiser. C’est connu de tous, tous les peuhls bons teints s’appellent Mamadou.

Cellou Dalein Diallo : Si quelqu’un doit changer de nom, c’est bien toi, pas moi. Mais bon oublions ça et dis-moi l’objet de ta visite. Ça fait un bail, je suis content de te revoir.

Elhadj Mamadou Sylla : c’est moi, qui suis plus content. Avec toi, je retrouve le frère, l’ami et le voisin. Tu me donnes la joie de vivre, tu es plus jovial qu’Alpha. Je viens chez toi pour bavarder.

Cellou Dalein Diallo : attends, je vais dire à mon épouse, Halimatou, de nous servir du bon jus. Les Diakanké sont gourmands.

Elhadj Mamadou Sylla : tu as une femme brave. La dernière fois, quand elle est partie à Kaloum chez Rama Dalein avec sa colonie de motards, Alpha a piqué une colère noire, Sanakou.

Cellou Dalein Diallo : Alpha m’avait joint au téléphone pour me demander de dire à madame de se limiter sur l’axe Hamdallaye- Bambéto- Coza mais j’ai répondu que Kaloum comme Pinet, c’est sur le territoire guinéen, pas besoin de prendre un visa. Ou on est en démocratie ou pas.

Elhadj Mamadou Sylla (rire) : bien répondu, mon Sanakou ! Je me demande : si c’est vraiment le même Alpha avec qui nous nous cachions nuitamment pour nous voir à trois sous Dadis.

Cellou Dalein Diallo : avant l’arrivée de la junte, Alpha m’estimait. En son absence, il me déléguait pour voter à sa place. Sidya en était jaloux. Par après, il me vouait une adversité terrible.

Elhadj Mamadou Sylla : te rappelles-tu, quand je suis venu te prendre à la maison nuitamment ? Tu es monté dans ma voiture sans garde-corps, ni chauffeur. On est parti le voir à Madina.

Cellou Dalein Diallo : ah oui, je m’en rappelle. On devait se voir chez lui mais comme il y avait des va-et-vient, on l’avait vu chez le chef de quartier, tu as une mémoire d’éléphant.

Elhadj Mamadou Sylla : exactement, Sanakou ! Cette nuit-là, on s’était dit de nous donner les mains pour chasser les militaires.

Cellou Dalein Diallo : je me demande comment Alpha peut nous traiter de la sorte aujourd’hui. Je ne le reconnais plus.

Elhadj Mamadou Sylla : tu sais, Sanakou, il ne faut pas trop lui en vouloir. Il a trop galéré pour accéder au pouvoir. Alors que nous, sous Conté, on était le pouvoir, on était dans le pouvoir.

Cellou Dalein Diallo : sincèrement, Sylla, nous avons bien fait de signer notre alliance. Alpha et Sidya vont mourir de jalousie, quand ils nous verront l’un dans les bras de l’autre.

Elhadj Mamadou Sylla : ne sois pas étonné une alliance Sidya Touré- Bah Oury, comme une réplique à la nôtre. Je les connais.

Cellou Dalein Diallo : drôle d’alliance !

Elhadj Mamadou Sylla : la dernière fois, quand on signait notre alliance, on avait bien fait de choisir Riviera. Comme c’est aux portes de Kaloum, les petits aigris sont allés nous rapporter au palais, Alpha n’a pas dormi. Il aurait grondé son gouverneur.

Cellou Dalein Diallo : personnellement, je pense que le choix du lieu a été judicieux, je suis entièrement d’accord avec toi. Mais bon, on s’en fout. Cela s’appelle du marketing.

Elhadj Mamadou Sylla : Sanakou, quand on a fini les accolades à la demande de la griotte, Saran de Siguiri, j’ai vidé tout mon argent en proche. C’est pourquoi, je t’ai soufflé dans les oreilles : « quelqu’un ne dormira cette nuit au palais ».

Cellou Dalein Diallo : Alpha ne supporte pas de nous voir ensemble mais il n’a rien compris. Il doit s’habituer à nous voir ensemble, côte à côte, la main dans la main.

Elhadj Mamadou Sylla : changeons de sujet, je ne veux même pas parler d’Alpha. La rupture est actée: c’en est fini entre nous.

Cellou Dalein Diallo : mais dis-moi, c’est quoi le fond de votre problème. N’a-t-il pas tenu ses promesses envers toi ?

Elhadj Mamadou Sylla : en 2010, j’ai un document qu’il a signé avec moi, devant le général Facinet Touré. Dans ce contrat, il avait promis de me donner tout ce qui est marché de riz en Guinée. Il m’avait même imposé de signer le papier avant lui. Pendant cinq ans, j’ai attendu. Depuis, rien. Mais ce qui me fait très mal encore, c’est que quand je l’appelle, il ne me répond pas. Je l’envoie des textos, il ne répond pas, non plus.

Cellou Dalein Diallo : Alpha est fort. Il a des plans de A à Z, plus un plan B secours. C’est un de ses proches qui me l’a dit.

Elhadj Mamadou Sylla : mieux, l’État me doit de l’argent. Une fois, en pleine campagne, Alpha avait publiquement promis de me payer dès qu’il formera son gouvernement. Il ne l’a pas fait. Un homme, c’est la parole Que tu sois président ou pas, si tu n’honores pas ta parole, personne ne va te respecter. Personne !

Cellou Dalein Diallo : c’est pour tout ça que tu l’as quitté ?

Elhadj Mamadou Sylla : non, Sanakou. J’ai d’autres détails. Il veut détruire mon parti. Quand je lui donne des cadres à nommer, finalement, il me les pique et les débauche. Feu Soriba Sorel, ex gouverneur de Conakry, le préfet de Coyah, Barboza Soumah, que les bandits ont nuitamment agressé à Coyah. Le seul ministre que j’avais, Dorval Doumbouya, il l’a limogé.

Cellou Dalein Diallo : je comprends tes frustrations

Elhadj Mamadou Sylla : et ce qui me fait le plus mal, c’est qu’il fait la paix avec mes détracteurs. Moi, je l’ai soutenu depuis le début. Sidya, qui est venu à la dernière heure, il le nomme haut représentant du chef de l’État et lui donne un poste de ministre.

Cellou Dalein Diallo : c’est le comble de la foutaise

Elhadj Mamadou Sylla : pendant la campagne électorale de 2010, j’ai déboursé plus de six milliards de francs. Aux législatives, j’ai donné mon argent et mes véhicules. Depuis, rien. Je devais avoir dix députés, mais il n’a pas respecté ses promesses.

Cellou Dalein Diallo : Alpha a promis des postes à des proches pour me dénoncer mais à part Saliou Bella, personne.

Elhadj Mamadou Sylla : je vais te faire une confidence. On ne me l’a pas rapporté mais ça s’est passé sous mes yeux à la présidence. En 2015, si j’ai la mémoire bonne, quand le ministère des transports changeait de local, les cadres ont égaré un soit- disant dossier te concernant. Informé, Alpha a piqué une colère noire. Il a intimé aux cadres de trouver le papier. Il fallait voir les pauvres fouillant les poubelles et les archives.

Cellou Dalein Diallo : cela ne me fait ni chaud, ni froid. Je suis un cabri mort. Je n’ai pas peur du couteau. C’est comme ça aussi quand ils m’ont accusé d’avoir vendu Air Guinée.

Elhadj Mamadou Sylla : as-tu oublié ? C’est moi, qui t’ai blanchi dans ce dossier, quand j’ai annoncé dans la presse, qu’entre Dieu et moi, c’est feu Conté en personne, qui t’avait informé, qu’il m’a vendu l’épave d’Air Guinée à cinq millions de dollars ? Depuis, as-tu entendu un auditeur contester ma version ?

Cellou Dalein Diallo : jamais, ils ont rangé le dossier dans les tiroirs. Ce que j’aime le plus chez toi, c’est que tu es entier.

Elhadj Mamadou Sylla : as-tu oublié l’anecdote, quand j’avais tenté de vous réconcilier à la veille du second tour, en pleine fête de l’indépendance ? Vous ne vous parliez pas, même au téléphone.

Cellou Dalein Diallo : Ce jour-là, quand on s’était serré les mains, tout le monde nous avait regardés. Même les diplomates.

Elhadj Mamadou Sylla : et j’avais été clair envers vous : « si demain, l’un d’entre vous devenait président de la république, le gagnant devait travailler obligatoirement, forcément avec l’autre ».

Cellou Dalein Diallo : tout son discours, c’est de dire que j’ai annoncé depuis Dakar que je ne veux pas travailler avec lui.

Elhadj Mamadou Sylla : c’est pourquoi, quand en septembre dernier, je lui ai entendu dire que vous allez désormais travailler étroitement ensemble, j’ai dit à mon voisin, qu’Alpha veut terminer par ce par quoi il devait commencer. Mais trop tard.

Cellou Dalein Diallo : je n’ai rien à perdre. S’il veut la paix, il l’aura. S’il veut la confrontation, j’ai des petits piments pour ça.

Elhadj Mamadou Sylla : Sanakou, je vais devoir te quitter. Ce n’est pas ta compagnie qui me déplaît, mais j’ai une urgence à la maison.

Cellou Dalein Diallo : j’irais passer la Saint-Valentin chez toi à la maison avec mon épouse. Rentre bien chez toi. On a d’autres choses à parler ensemble.

Elhadj Mamadou Sylla : merci beaucoup, je vous attends

Note de l'auteur : Seuls les personnages sont vrais (Photos crédit). L'entretien est pure fiction et les propos n’engagent nullement leur auteur. Nous osons croire que les lecteurs comprendront notre inspiration et nous épargnerons des ennuis judiciaires.