Votre quotidien électronique Guinéenews© continue à plonger ses lecteurs dans le thriller de la politique- fiction. En effet, après le tête-à-tête imaginaire Blaise Compaoré- Yaya Jammeh, nous proposons, dans ce présent numéro, un entretien téléphonique aussi imaginaire entre le président guinéen, Alpha Condé, « président de l’Afrique », et le Camerounais Issa Hayyatou, patron de la CAF.

Alpha Condé : allô Hayyatou, je t’appelle et tu me passes Kabélé ? C’est quoi cette façon de faire ?

Issa Hayyatou : excusez-moi, monsieur le président de la république, mais je pensais que vous seriez heureux de parler avec votre compatriote. Il fait quand même la fierté de toute l’Afrique. En sa qualité de vice-président de la CAF, il est aussi membre du conseil de la FIFA. C’est mon bras droit.

Alpha Condé : Hayyatou, si je veux parler à Kabélé, je sais par qui passer. Je peux joindre sa famille ou le joindre sur son numéro. Mais aujourd’hui, c’est à toi que je veux parler, pas lui.

Issa Hayyatou : je vous présente toutes mes excuses, monsieur le président de la république. Mais je vous rassure que je ne l’ai pas fait pour vous importuner, ni pour vous irriter, c’est nullement mon intention.

Alpha Condé : que Dieu t’entende, enfant béni natif de Garoua, mais j’ai vraiment envie te croire

Issa Hayyatou : je vous dis la vérité, monsieur le président. Mais de passage, je vous adresse mes félicitations les plus chaleureuses. J’ai appris que vous êtes le nouveau président de l’Union africaine. Chez nous au Cameroun, votre collègue Paul Biya passe plus de temps en Suisse qu’au pays. En septembre 2016, l’une de ses deux limousines est tombée, en plein boulevard du 20 mai à Yaoundé, en panne sèche en pleine fête de l’indépendance nationale. L’image a fait le tour du monde.

Alpha Condé : merci pour les compliments, c’est la presse proche de Cellou Dalein Diallo, qui me qualifie de président de l’Union africaine. Sinon, je suis le président de l’Afrique toute entière.

Issa Hayyatou : vous avez raison, la presse aime souvent chercher des poux même sur un crâne rasé !

Alpha Condé : tout à fait, mais avant de l’oublier, je ne suis pas content de toi, honnêteté oblige.

Issa Hayyatou : pardonnez, monsieur le président, qu’ai-je fait ? Dites-le moi, et je le répare à l’instant.

Alpha Condé : comment puis-je être désigné président de toute l’Afrique, et tu refuses de dire aux 38 mille fans massés au stade de Libreville de chanter en chœur, le jour de la finale Egypte-Cameroun, « Alpha, pissanci », « Alpha, président de l’Afrique », « Alpha, troisième mandat » ?

Issa Hayyatou : je le voudrais bien, monsieur de la président de la république, si je le pouvais, mais très sérieusement, nous avions des contraintes. Au Gabon, les autorités ont utilisé les écoliers pour remplir les stades, simplement parce que les opposants ont appelé à boycotter les matches au stade.

Alpha Condé : c’est Jean Ping, qui tire les ficelles. Tu sais, quand j’ai été désigné aussi président de l’Union africaine, j’ai demandé à mes partisans de s’habiller en blanc pour m’accueillir à Conakry. Pour saboter ça, les partisans de Cellou Dalein Diallo ont investi les réseaux sociaux pour dire que j’ai décrété de porter des cercueils blancs. Je n’en revenais pas.

Issa Hayyatou : c’est de bonne guerre, monsieur le président de la république. C’est pourquoi, nous à la CAF, nous essayons de faire la part des choses entre le ballon et la politique. Ce que vous n’avez pas pu faire dire à Kankan, dans votre propre bastion, ce n’est pas à nous de le dire à Libreville.

Alpha Condé : tu es indéboulonnable depuis 1988 à la tête de la Confédération africaine de football, tu ne peux pas dicter tes lois, et tu oses me dire qu’un guinéen est ton vice-président ?

Issa Hayyatou : désolé, monsieur le président, mais je ne mange pas de ce pain-là. Cependant, si vous pensez qu’en refusant votre offre, c’est cela manquer d’autorité, prenez-le comme vous le voulez, mais je l’assume pleinement. D’ailleurs, dites-le moi, que me vaut l’honneur de votre coup de fil ?

Alpha Condé : personnellement, je n’aime pas la démagogie. Si je garde une dent contre toi, je te le dis en face. Ou ça casse, ou ça passe ! Je t’ai appelé pour régler ça une fois pour toute.

Issa Hayyatou : Je suis honoré et enchanté. Je suis à l’écoute. Qu’ai-je fait, monsieur le président ?

Alpha Condé : sincèrement, j’émets des réserves par rapport au sacre du Cameroun.

Issa Hayyatou : le monde entier a suivi la finale en direct, mais à mon avis, elle ne souffre d’aucune ambiguïté. Sans jouer l’avocat du diable, le Cameroun mérite sa coupe, les gosses ont mouillé le maillot.

Alpha Condé : comment peux-tu donner la Coupe d’Afrique au Cameroun, ainsi que l’organisation de la CAN 2019 ? Ou bien c’est parce que c’est ton pays d’origine ? C’est louche.

ssa Hayyatou : sauf votre respect sans vouloir vous offenser, monsieur le président, la CAF n’est pas aussi partiale que vous le pensez. S’il y a eu triche, ce que j’en doute fort, jusqu’à preuve de contraire, l’Egypte émettra des réserves, la presse aussi. Aujourd’hui ou demain, les langues vont se délier.

Alpha Condé : au nom de mon nouveau titre panafricain, au nom du président sortant, Idriss Déby, je persiste que vous avez favorisé le Cameroun. Mais je veux que l’histoire me donne tort.

Issa Hayyatou : je tombe des nues, monsieur le président de la république, votre accusation est grave.

Alpha Condé : sérieux, tu ne pourras pas me convaincre. L’histoire est trop belle pour être vraie.

Issa Hayyatou : sur quoi vous fondez-vous, monsieur le président, pour m’accuser ? Avez-vous eu vent de matches truqués ? Comment puis-je favoriser le Cameroun au détriment des quinze autres nations en lice ? Vous touchez ma dignité et mon honneur. Cela est d’autant vrai, que je n’étais ni l’arbitre central, ni l’arbitre assistant, encore moins le commissaire du match. J’ai regardé la finale comme tous les officiels dans la tribune. Et tous les matches étaient retransmis en direct et en temps réel.

Alpha Condé : laisse la retransmission des matches en direct, c’est un autre débat. Je n’en parle même pas. Vous prenez nos télévisions nationales comme vos vaches laitières. Depuis 2011, les droits de retransmission de la CAN ont grimpé de 50% en 2013, puis de 20% en 2015, pour enfin stagner à 1,35 millions d’euros en 2017. Un montant représentant plus que le double des droits de retransmission du Mondial 2014, pour moitié moins de matchs.

Issa Hayyatou : ça c’est la cuisine interne de la CAF. C’est comme votre gouvernement aussi, qui au lieu d’appliquer le principe de flexibilité des prix à l’instar du Sénégal voisin, a refusé de diminuer le prix du carburant à la pompe, alors que le cours du baril connaît une chute considérable depuis un an.

Alpha Condé : Hayyatou, ça suffit tes comparaisons-là. C’est pourquoi, lors du dernier sommet de l’Union africaine, j’ai initié une motion, avec le soutien de mes pairs, pour condamner avec la plus grande fermeté et vigueur, l’injustice faite à la jeunesse africaine au moment même où elle célèbre l’un des événements les plus fédérateurs, la CAN 2017.

Issa Hayyatou : comme vous persistez, je vous le concède. Probablement, vous avez des détails qui m’échappent. Sincèrement, je veux bien vous croire, mais faudrait-il une preuve, si petite soit-elle ?

Alpha Condé : le choix du Gabon n’a pas été fortuit. Tout le monde connaît ta proximité avec Ali Bongo. Alors, comment comprendre que les Lions indomptables aient pu dompter tous les animaux en course ? Les Lions de la Terranga du Sénégal, les Lions de l’Atlas du Maroc, les Léopards de la RD Congo, les Fennecs d’Algérie, les éléphants de la Côte d’ivoire, les Panthères du Gabon, les Aigles de Carthage de la Tunisie, les Aigles du Mali et les Eperviers du Togo ont été évincés. Et les Lions indomptables sont restés seuls maîtres dans la forêt gabonaise.

Issa Hayyatou : je suis désolé, monsieur le président, mais vos accusations ne tiennent pas route. Pour le choix du Gabon, je prends un exemple frappant. Et puis, on clôt le débat. En septembre 2014, la CAF était en réunion pour désigner les pays hôtes des CAN 2019, 2021 et 2023. La Guinée postulait pour les deux premières éditions. Malheureusement, elle ne remplissait pas les critères.

Alpha Condé : sérieusement, la Guinée ne remplissait pas les critères ?

Issa Hayyatou : je répète que la Guinée ne remplissait pas tous les critères. C’est quand, le Cameroun a raflé l’édition de 2019 et la Côte d’ivoire celle de 2021, pour ne pas que la Guinée rentre bredouille, c’est quand même ma deuxième patrie, j’ai dit, comme ça dans la salle, qui serait opposée à l’organisation de la CAN 2023 par la Guinée ? Personne ne s’y est opposé. Voilà comment votre pays a été retenu. Si aujourd’hui, c’est comme ça que vous me récompensez, c’est triste.

Alpha Condé : je perds ma langue, mon frère Hayyatou, moi, ce n’est pas la version que j’ai reçue

Issa Hayyatou : tout ce que je viens de vous dire, c’est devant des témoins, et c’est vérifiable

Alpha Condé : moi, ce qui m’a déçu au cours de la CAN 2017, c’est le sacre du Cameroun. Je suis le président de l’Union africaine, président de la Mano River Union, président de la CEDEAO, président de l’UMOA, président de la CEMAC, président de la SADC, président de la Corne de l’Afrique, président du Maghreb, président de Madagascar et des îles de l’Océan indien. Bref, président de toute l’Afrique, la logique voudrait que la Guinée soit championne d’Afrique.

Issa Hayyatou : vos gars ne se sont pas qualifiés, ils ont été éliminés par le Zimbabwe. Même en coupe du monde, ce n’est pas du tout évident. La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez compter sur la jeune génération. Ces dernières années, la Guinée dispose des équipes jeunes pleines d’avenir. Il suffit seulement de les encadrer. C’est ce qu’a fait le Cameroun, ils ont écarté tous les anciens. Ils ont misé sur les jeunes. Bassogog est le meilleur joueur de la CAN et Ondoa, le meilleur portier.

Alpha Condé : oublie la Guinée, Hayyatou, je suis fatigué de mon pays. Mais dis-moi, seras-tu candidat à la présidence de la CAF, en marge des festivités des 60 ans de l’institution en mars ?

Issa Hayyatou : Pour le moment, je réfléchis, peut-être que je serai candidat, peut-être pas, on le verra.

Alpha Condé : les institutions diffèrent. Chez moi, Nantou Chérif a fait allusion à un troisième mandat, l’opposition a aussitôt créé un front, toi, tu es à ton huitième mandat, tout tranquille.

Issa Hayyatou : Je peux faire jusqu'à dix mandats, où est le problème ?

Alpha Condé : personnellement, je pense que tu as intérêt à rendre le tablier. Depuis 1988, tu es à la tête de la CAF. Des présidents inamovibles comme toi deviennent des espèces rares en Afrique. Compaoré a chuté, Jammeh est parti, Mugabé est fatigué, Dos Santos a renoncé.

Issa Hayyatou : on n’est pas dans le même monde (rires)

Alpha Condé : nous sommes au terme de notre entretien mais je voudrais te demander un conseil. La Guinée va organiser le congrès électif de la fédération guinéenne de football le 28 février. Je suis partagé entre Salifou Camara, avec qui j’ai fait la prison et Antonio Souaré, mon ami. Je suis devant un choix cornélien. J’ai tenté de les rapprocher en Chine, impossible.

Issa Hayyatou : je suis devant ce dilemme aussi. Salifou et Antonio sont deux amis aussi. S’ils se donnent la main, le football guinéen ira de l’avant. A défaut, c’est le football guinéen qui en pâtira. Le conseil que je peux donner, c’est de demander à l’État de rester à l’écart. Ne soutenez personne. Parce que si nous avons des preuves de soutien, nous serons obligés de frapper fort, ce serait de l’ingérence.

Alpha Condé : je dirai vos recommandations au ministre des sports, Siaka Barry, c’est mon petit sûr.

Issa Hayyatou : en tout cas, ce serait tant mieux pour la Guinée et le football guinéen.

Alpha Condé : je prends congé de toi. Prochainement, je t’inviterais en Guinée pour que tu me dises comment as-tu fait pour briguer huit mandats successifs à la tête de la CAF

Issa Hayyatou : avec plaisir, à très bientôt

Note de l'auteur : Seuls les personnages sont vrais (Photos crédit). L'entretien est pure fiction et les propos n’engagent nullement leur auteur. Nous osons croire que les lecteurs comprendront notre inspiration et nous épargnerons des ennuis judiciaires.