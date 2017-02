Votre quotidien électronique Guinéenews© continue à plonger ses lecteurs dans le thriller de la politique- fiction. Pour ce présent numéro, nous proposons un entretien imaginaire entre le président Tchadien, Idriss Deby, et son homologue guinéen. Le 30 janvier dernier, à Addis- Abeba, l’un a passé le flambeau de la présidence tournante de l'Union africaine (UA) au second.

A la tête du Tchad depuis 1990, celui que l’on surnomme « le chef de guerre devenu gendarme du Sahel », bien que décrié par une opposition qui lui reproche des fraudes électorales, des violations des droits de l'Homme, a réussi à gagner la confiance des Occidentaux pour sa lutte contre le terrorisme. Il brigue un cinquième mandat en avril 2016.

Idriss Deby : depuis ton plébiscite à la tête de l’Union africaine, tu n’es ni joignable au téléphone, ni visible sur Facebook. Tu multiplies les réceptions de Conakry à Siguiri. Dis donc, comment tes opposants ont accueilli cette nouvelle ? Ils doivent mourir de jalousie.

Alpha Condé : je n’ai pas d’opposants mais des nains politiques et des petits comptables, ils passent leur temps à m’insulter. Mais aujourd’hui, je leur ai administré une belle leçon. Depuis longtemps, je visais ce poste. Mais la première manche à gagner, c’était de ramener le calme à la maison, casser l’unité de mon opposition et activer mes lobbyings et mes réseaux à l’étranger.

Idriss Deby : j’ai été la première personne à te faire cette suggestion. Sincèrement, j’étais gêné d’entendre à tout moment la répression des manifestations de rue à Conakry. Vois-tu, maintenant, depuis que tu as fait la paix avec Dalein, tu rafles des résultats.

Alpha Condé : tous ceux qui me critiquaient hier ont mis de l’eau dans leur vin. L’ancien exilé Bah Oury, qui appelait à la rébellion, est mon premier défenseur aujourd’hui. Il s’en prend à Dalein qu’à moi. Sidya Touré, qui me traitait de candidat du déclin national est aujourd’hui mon haut représentant. Je lui ai tout donné sauf le pognon. Quant à Dalein, l’assemblée a voté son statut de chef de file de l’opposition. Les autres opposants, je les gère la nuit ou par intermédiaire.

Idriss Deby : comment ont-ils accueilli la nouvelle de ton plébiscite à la tête de l’Union africaine ?

Alpha Condé : certains m’ont félicité du bout des lèvres, d’autres ont parlé d’un non-événement. Mais de tous ceux qui ont réagi, Fodé Oussou est celui qui m’a mis dans tous les états.

Idriss Deby : comment ça ?

Alpha Condé : il a dit que ce sont généralement les présidents les plus autocrates qui sont désignés à la présidence tournante de l’Union africaine. Pour preuve, il a cité Obiang Nguema en 2011, Ould Abdel Aziz en 2014, Robert Mugabé en 2015, Idriss Deby en 2016 et moi en 2017.

Idriss Deby : pourquoi me cite-t-il, Bon Dieu ? Je ne le connais ni d’Eve, ni d’Adam. Gare à lui, s'il me trouve à N'Djamena ici.

Alpha Condé : laisse-le mon cher, il me prend comme son tam-tam, je ne l’aime pas, il ne m’aime pas.

Idriss Deby : ne te laisse pas distraire par tes opposants, va à l’offensive, le temps est compté

Alpha Condé : lors du précédent conseil des ministres, j’ai expressément demandé aux ministres Moustapha Naité et Sanaba Kaba de proposer un plan d’action pour mes activités panafricaines.

Idriss Deby : le jeune Naité qui est sur Twitter avec qui tu étais parti en septembre à la conférence internationale sur le relèvement des pays affectés par l’épidémie Ebola à New York ?

Alpha Condé : oui, c’est mon petit sûr, Patrick Talon m’a dit la même chose qu’il le suit sur Twitter.

Idriss Deby : quand vas-tu m’inviter pour une visite privée en Guinée ?

Alpha Condé : Deby, je n’ai pas la tête à la tête, j’éteins les braises ardentes dans ma case.

Idriss Deby : je vois là où tu veux en venir, mais les remous sociaux, c’est partout en Afrique. Tu peux m’inviter en Guinée, cela ne t’empêcherait pas d’éteindre les feux chez toi. Tu as quand même un gouvernement, un premier ministre, des institutions, des conseillers.

Alpha Condé : j’ai bien envie de t’inviter en Guinée mais comprend-moi, j’ai chaud à la maison.

Idriss Deby : la grève dans le secteur de l’éducation, ce n’est pas seulement en Guinée. Cette semaine, par exemple, le Gabon était en ébullition, ensuite la Cote d’ivoire, puis le Tchad.

Alpha Condé : ce qui est révoltant chez moi, c’est l’attitude de mes enseignants. Ils ont mis les loubards de « Bambéto », ces « petits voyous « de Dalein, dans la rue pour empêcher l’arrivée du Roi du Maroc. Heureusement, Dieu aime la Guinée, ils n’ont pas réussi leur plan satanique.

Idriss Déby : je n’ai pas tous les éléments en ma possession mais selon les radios, la grève n’a rien de politique. Au Tchad, par exemple, j’étais confronté au même problème que toi, quand plusieurs jeunes chômeurs ont brûlé leur diplôme devant l’Assemblée nationale.

Alpha Condé : des délaissés par l’Etat, il y en a un peu partout en Afrique. Mais des soit- disant diplômés qui brûlent leur diplômes juste parce qu’ils n’ont pas trouvé de boulot, il n’y a qu’au Tchad qu’on fait ça. Je remets en cause leur étude, ils sont manipulés par ton opposant, Saleh Kebzaboh.

Idriss Deby : on n’a jamais vu un bûcheron briser sa hache parce qu’il n’a pas trouvé de bois à couper, ni un boulanger saccager sa boulangerie parce qu’il n’a pas eu de farine. C’est au Tchad, que des faux diplômés peuvent agir de la sorte, tu as tout compris.

Alpha Condé : je prie le Bon Dieu que cette nouvelle ne tombe pas dans les oreilles de Dalein. Sinon, il risque de semer le bordel en voulant lancer cette opération à Hamdallaye- Bambéto- Cosa.

Idriss Deby : il a quelle magie ton opposant-là ? Qui gouverne le pays ? Toi ou lui ?

Alpha Condé : que le Bon Dieu t’épargne des gosses de « Hamdallaye- Bambéto- Coza ». S’ils étaient à exporter, je t’enverrais cent contingents de ces petits- badauds et après, on en parlera.

Idriss Deby : le Tchad n’est pas la Guinée, qu’ils viennent, ils verront de quel bois je me chauffe.

Alpha Condé : Quand j’ai dit à Durban en 2011 devant tous nos collègues, que notre jeunesse est une bombe à retardement capable d’éclater à tout moment, je faisais allusion à eux, mais je vois que tu n’as rien compris. A Conakry, j’ai une commune, à la solde de mon opposition, qui m’empêche de dormir. Ces petits « Bilakoros » passent tout leur temps à boire le thé, à fabriquer des lance-pierres. Quand je leur propose du boulot, ils disent non, qu’ils attendent l’arrivée de leur leader, Dalein, au pouvoir. La seule fois, où ils sont tranquilles, c’est quand le FC Barcelone joue. Là aussi, Ils ne supportent pas Messi par conviction mais parce que Dalein est Catalan.

Idriss Déby : mais qu'est-ce qui t'empêcherait d'inviter Messi à Conakry, facilement, tu les récuères.

Alpha Condé : c’est exactement mon idée. Mais les badauds-là, ce n'est pas leur tasse de thé. Ils vont sortir acclamer la star argentine, mais dès son départ, ils iront chez Dalein. Sinon, quand Messi était venu au Gabon, j’en avais parlé à Ali Bongo. Mais dès que j’ai entamé les démarches, mais Bah Ousmane me l'a déconseillé. En 2011, j'ai payé deux milliards de ticket pour la jeunesse lors du concert d'Alpha Blondy, Dalein est allé chercher tous ses jeunes dans les taudis de Ratoma et dès la fin du concert, les gosses sont allés pleurer chez Dalein pour lui demander pardon. A cause de ça; ils ont manifesté de 2011 à 2015.

Idriss Deby : quand tu m’inviteras en Guinée, j’irais visiter le célèbre axe Hamdallaye- Bambéto pour les calmer. La presse étrangère aime souvent citer ce lieu touristique, lors des marches de rue.

Alpha Condé : un lieu touristique ? Tu te trompes, mon frère. Je te déconseille de visiter cette zone, sans l’aval de Dalein. Le petit frère Kabila m’avait fait la même proposition mais j’ai des réserves.

Idriss Deby : ah non, mon cher frère, soit cette zone relève de la Guinée ou pas ?

Alpha Condé : une fois encore, je prie le Bon Dieu de t’épargner de l’ire de ces badauds. Ils n’ont ni peur des forces de l’ordre, ni des fusils, encore moins les balles. Lors des manifestations, quand la police les pourchasse jusque dans leurs familles respectives, eux aussi se retournent pour les repousser jusqu’à la grande rue. Parfois, mes agents négocient la trêve.

Idriss Déby : fais-en la demande, je t’envoie mes militaires, ils vont s’occuper d’eux en 48heures. J’ai enregistré des victoires au Nord-Mali, au Niger, au Nigeria, au Cameroun. En 2015, Boko Haram a perdu 200 hommes dans un affrontement avec l'armée tchadienne.

Alpha Condé : tu as enregistré des victoires, certes, mais si tes soldats débarquent en Guinée, ils perdront la face devant ces petits « Bilakoros ». Et le problème est plus compliqué que tu ne le croies, la Guinée est un véhicule à quatre roues. Sans une roue, il ne pourra pas avancer.

Idriss Deby : bon, tournons cette page et revenons à nos moutons. J’ai une question pour toi. Pourquoi huit morts en Guinée, lors de la grève du syndicat de l’éducation, alors qu’au Gabon, des milliers d’élèves sont dans les rues, mais jamais il n’y a eu de morts.

Alpha Condé : Deby, je suis mieux placé pour t’expliquer ce qui s’est passé en Guinée. Ne croies pas aux conneries de la presse Ils n’ont qu’à écrire ce qu’ils veulent. Ils le savent et je leur ai dit, que je n’écoute pas leur radio, je ne vais pas sur internet, et je ne regarde pas leur télé.

Idriss Deby : tu es trop impulsif mon cher ami, on parle entre amis autour d’une tasse de thé.

Alpha Condé : il y a des blagues que je ne supporte pas, Deby. Ton pays n’est pas exempt de reproche. En février dernier, j’ai suivi à la radio que le fils de ton ministre des affaires étrangères a violé Zouhoura, Tchadienne de 16 ans et fille de l’opposant politique Mahamat Brahim Ali.

Idriss Déby : c’est de la pure délation, mon cher ami, les opposants sont jaloux de ma popularité.

Alpha Condé : de la délation, si tu le dis, mais tout ce que je sais, c’est que les jours suivants, les politiques ont lancé des opérations « journées villes mortes » et la société civile a appelé la population à se servir d’un « sifflet citoyen » à 5 h 30 et à 21 h 30 pour demander la fin de l’autocratie.

Idriss Déby : je l’ai dit face à la presse : il ne faut pas croire que je m’accroche au pouvoir. Mais quitter pour quitter et laisser le Tchad dans le désordre, je ne le ferai pas. Vingt-cinq ans, c’est long. Si j’avais la possibilité de m’assurer que le pays marchera après moi, je quitterais aujourd’hui, même le pouvoir. Si mon départ pouvait renforcer la paix, la sécurité et la concorde, j’aurai pris mes vacances.

Alpha Condé : le ridicule ne tue pas mon frère. En Guinée, j’ai le même problème. Toi, tu es à ton cinquième mandat, moi, je suis à deux mandats. En décembre, un policier qui régularisait la circulation routière à N’zérékoré, a souhaité un troisième mandat pour moi. Il n’en fallait pas pour provoquer l’ire d’un militant de Dalein, qui passait. Celui-ci a aussitôt alerté son leader, qui a mobilisé l’opposition. Au cours d’une plénière, ils ont créé un front anti- troisième mandat.

Idriss Deby : revenons à nos moutons, en tant que doyen, je pense que tu gères mal les crises. Excuse-moi, mais c’est mon opinion. Au Tchad, en septembre 2015, le syndicat de l’éducation avait appelé à toutes les écoles de fermer portes et fenêtres. La justice et la santé ont elles-aussi suivi le mot d’ordre, des semaines durant. Embarrassé, j’ai menacé fin 2015 que tout fonctionnaire en grève ne sera pas payé. Mais je n’ai tué personne.

Alpha Condé : la Guinée n’est pas le Tchad. Moi, j’ai trouvé un pays dans un trou. Pour te dire la vérité, l’insurrection qui vient d’avoir lieu chez moi, c’est la jalousie pure et simple. Rien d’autre.

Idriss Deby : tu ne changes jamais, toujours un opposant même étant président, comment ça la jalousie ?

Alpha Condé : Tu sais, je suis le premier professeur élu à la présidence de la république de Guinée. Avant moi, c’était les militaires ou le syndicaliste Sékou Touré aux commandes. Jamais un enseignant. Je suis le premier Sorbonnard président de la Guinée. Au lieu de me soutenir, je suis la cible de ma corporation. Eux qui devraient me soutenir sont mes ennemis aujourd’hui. La haine est encore plus viscérale depuis que je suis le président de l’Afrique. Ah-là, ils en meurent de jalousie. Tu as vu, c’est lié. Dès mon sacre à Addis, ils ont fermé les classes.

Idriss Deby : je suis confus puisque ta version est différente de celle des médias. A la radio, les enseignants ont parlé de grille salariale et du renvoi des contractuels de l’éducation.

Alpha Condé : je me demande que fait Rachid N’diaye face à cette campagne de dénigrement contre mon régime. Ancien journaliste international, il est aujourd’hui mon ministre de la communication. En Guinée, les enseignants sont les mieux payés. Depuis six ans à présent, un bouffe-la craie du secondaire peut toucher jusqu’à deux millions, deux millions, dis-je, mon frère.

Idriss Déby : deux millions de francs CFA ou deux millions de dollars ?

Alpha Condé : deux millions, dis-je, le trésorier compte le montant cash, billet par billet. Si l’enseignant veut, on lui fait un virement bancaire, s’il veut aussi, on le paye cash. S’il veut, il dépense tout son salaire le même jour. S’il veut aussi, il utilise son argent comme bon lui semble.

Idiss Déby : d’après le chroniqueur Camerounais, Remy Ngono, quand tu entends deux millions de francs guinéens, tu crois à une cagnotte. Mais si par malheur, tu transportes ces deux millions de francs guinéens devant un service de change, l’agent te tend 200 Euros.

Alpha Condé : Deby, crois-moi, je ne peux pas être président aujourd’hui et oublier ma corporation d’origine. Je n’ai pas le temps de dispenser des cours à la Fac, certes, mais je peux créer les conditions pour les enseignants. C’est comme si tu refusais de bien traiter les militaires. Mais le drame chez moi, c’est que tous les enseignants veulent être des ministres d’État.

Idriss Deby : mon cher ami, si tes enseignants continuent à bouder les cours, je t’envoie des remplaçants, je te connais panafricaniste. Eux, ils ne veulent pas des postes ministériels, mais des classes où donner des cours, moyennant un salaire. Mais j’ai appris que c’est toi qui as donné le ton, pourquoi nommes-tu des cadres qui n’ont même pas eu le baccalauréat au gouvernement, ça peut expliquer la frustration des enseignants.

Alpha Condé : tu parles de Titi Camara, mais je l’ai viré depuis que j’en ai eu la confirmation.

Idriss Deby : en tout cas, ton coup de main me sera très précieux. Depuis deux ans, le Tchad vit une crise sans précédent en raison de la chute du cours du pétrole. Aujourd'hui, le salaire mensuel des fonctionnaires et des institutions représente près de 50 milliards de francs CFA par mois. Or, nos ressources annuelles ne peuvent pas payer quatre mois de salaire. La seule solution, c’est de dire aux Tchadiens de se serrer la ceinture. C’est pourquoi, j’ai été amené à réduire de moitié les indemnités de nos députés.

Alpha Condé : Deby, je veux bien t’aider mais à cette allure, je ne pourrais pas. Désolé vraiment. Dès que j’ai fini de calmer le front politique, c’est le front social qui commence à s’agiter.

Idriss Deby : je te quitte à l’instant, j’attends la visite du premier ministre français, Bernard Cazeneuve

Alpha Condé : j’aurais besoin de toi pour me donner des recettes pour un éventuel troisième mandat.

Idriss Déby : je n’ai aucune recette. Tu es un vrai stratège. Le coup KO aux élections, c’est toi qui détiens son brevet d’invention. Finalement, je l’ai réussi. Ouattara aussi, Ali Bongo. Mieux, à partir du moment où tu as réussi le départ d’un président aussi indéboulonnable comme Jammeh, tu dois être en mesure de trouver les moyens d’y rester.

Alpha Condé : Sékou Touré a fait 26 ans, Lansana Conté 27 ans, pourquoi pas moi aussi en Guinée ?

Idriss Déby : je te souhaite bonne chance, mais tu auras du pain sur la planche

Alpha Condé : si je n’ai pas un troisième mandat, que mon successeur aille aux diables avec Chacala et tous les démons de l’enfer.

Note de l'auteur : Seuls les personnages sont vrais (Photos crédit). L'entretien est pure fiction et les propos n’engagent nullement leur auteur. Nous osons croire que les lecteurs comprendront notre inspiration et nous épargnerons des ennuis judiciaires.