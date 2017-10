« Chine : l’ère Xi Jinping », histoire du succès mondial

Co-produite par la chaîne américaine Discovery Channel et la société de production britannique Meridian, le documentaire télévisé « Chine : l’ère Xi Jinping » (en anglais « China : Time of Xi ») a été diffusé pour la première fois le 16 octobre. C’était aussi la première fois qu’un programme issu de médias grand public internationaux décryptait la pensée du Secrétaire général Xi Jinping en matière de gouvernance du pays. Le film a été diffusé pendant trois jours consécutifs à partir du 14 octobre sur Discovery Networks Asia Pacific, couvrant le Japon, la Corée du Sud, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Inde, la Thaïlande, la Malaisie et 37 autres pays et régions, soit plus de 200 millions de foyers.

Le programme a été co-écrit par Vikram Channa, vice-président de Discovery Networks Asia Pacific, et Liz Mcleod, productrice britannique de télévision, assistés d’une équipe de production originaire des États-Unis, de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, d’Inde, de Singapour et de Chine. Le groupe de programme a interviewé un certain nombre d’experts et d’universitaires de renommée internationale, notamment l’ancien Premier ministre australien Kevin Rudd, le spécialiste américain Robert Kuhn, le chercheur britannique Martin Jacques, le directeur de l’Institut d’Asie de l’Est de l’Université de Singapour Zheng Yongnian et d’autres encore, donnant une interprétation en profondeur de la voie de développement de la Chine, ses idées de développement et de l’inspiration qu’elle peut donner au monde.

« Je peux dire avec certitude que je n’aurais peut-être pas envie de me réveiller le matin pour devenir le Président chinois Xi Jinping, parce que 1,4 milliard de personnes attendent une vie meilleure. C’est un travail très difficile », a déclaré l’économiste zambienne Dambisa Moyo. Martin Jacques a quant à lui dit que l’ère Xi Jinping se fonde sur l’innovation, la modernisation de la chaîne industrielle, l’utilisation de nouvelles technologies pour transformer la structure économique. L’ancien Premier ministre australien Kevin Rudd a pour sa part félicité le gouvernement chinois depuis que la réforme et l’ouverture ont permis à 600 millions de personnes de sortir de la pauvreté…

D’histoires sur des domaines concernant le niveau de vie de la population comme la lutte contre la pauvreté, la réforme des soins de santé, l’éducation, la construction ferroviaire à grande vitesse etc., à la réforme structurelle de l’offre, l’innovation technologique, la gouvernance environnementale et d’autres domaines, cette ensemble de trois épisodes sera une collection d’histoires, qui laissera une profonde impression au public.

Jane Everett, vice-présidente de l’Association de l’amitié sino-australienne, se souvient très bien de la visite du président Xi Jinping en 2014 : « A cette époque, j’étais dans les rangs de la délégation qui l’a accueilli, mais trop loin du Président Xi Jinping, ce qui fait que nous n’avons pas eu d’occasion de communiquer ». La visite du Président chinois en Australie, en particulier en Tasmanie, fut d’une grande importance pour la région -le monde entier a ainsi eu connaissance de cette île située au bout de la terre. « La visite du Président Xi a fait réapparaître la Tasmanie sur la carte du monde ».

« Le train à grande vitesse est mon premier choix pour voyager entre les différentes villes de Chine », a pour sa part déclaré Hu Yishan, chercheur principal à l’Institut des relations internationales de l’Université polytechnique de l’Université de Nanyang à Singapour. Le développement des trains à grande vitesse a réduit la distance entre les villes chinoises, mais aussi permis de donner naissance à beaucoup de « cercles de vie d’une heure », favorisant dans le même temps le développement économique, mais améliorant aussi la qualité de la vie des gens.

« En peu de temps, la Chine a pu sortir un grand nombre de personnes de la pauvreté grâce à la mise en œuvre de politiques ciblées de lutte contre la pauvreté et d’autres mesures », a de son côté souligné le directeur de l’antenne chinoise de l’agence de presse Independent News Pakistan. « Permettre à un plus grand nombre de personnes de bénéficier des fruits du développement est un miracle en soi ».

(Source : Le Quotidien du Peuple, partenaire de guineenews.org)