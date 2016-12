Traditionnellement, le mois de décembre est considéré comme une période d’abondance de riz dans la région de Mamou. Mais très curieusement, le prix de cette denrée connaît en ce moment une flambée généralisée sur les marchés de la ville carrefour.

La rédaction locale de Guinéenews a fait un tour au marché central pour toucher du doigt les difficultés que rencontre la population pour se procurer du riz et du sucre fortement prisés dans la localité.

Un pot de riz local vendu en décembre à 1300GNF l’année dernière, se négocie au même mois, cette année à 1600GNF. Quant au sac de riz local de 50kg, il se vend actuellement à 320 mille GNF le sac de 50kg. Cette augmentation s’explique, selon les vendeuses, par la rareté des denrées dans les marchés hebdomadaires à Soya, Bertèya, Maréla où les prix de la mesure varient entre 1400 à 1550GNF. Le prix du pot de riz importé est à 1500GNF, le sac de 50kg est à 265000GNF.

«Actuellement, il n’y a pas de bénéfice dans la vente du riz. Si on achète le riz à 1500GNF le pot dans les villages, on paie le transport, les frais du magasinier et nous achetons un paquet de 100 sachets en plastics à 4000GNF. Comparez avec le prix de revient à 1600GNF. Vous trouverez que le bénéfice est infime », explique madame Oumou Barry vendeuse du riz.

Quant au sucre, le sac de 50kg est vendu à 415000GNF, le kilogramme chez les détaillants se négocie entre 9000 à 10000GNF.

Avec l’arrivée de la saison sèche (mars-avril), le prix du pot de riz risque d’atteindre 2500FGNF.