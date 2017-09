Ces innovations majeures de KPC qui vont métamorphoser la Ligue 1 Pro

Le président de la Ligue Professionnelle de football de Guinée, Kerfalla Camara « KPC », a tenu un point de presse, hier samedi, à Lambanyi pour donner les grandes lignes et les nouveautés de la saison sportive 2017- 2018. Il avait à ses côtés tous ses fidèles collaborateurs et membres de son équipe.

Première annonce, la promesse du président Alpha Condé liée à la pose des gazons synthétiques sur douze stades du pays devient une réalité. « Nous avons reçu l’autorisation et tous les moyens ont été dégagés. Par conséquent, les travaux vont immédiatement commencer avec quatre stades, conformément aux besoins du pays, ensuite les autres sites seront programmés ».

Deuxième annonce, la nouvelle équipe dirigeante, sous la conduite de KPC, a procédé au renouvellement de son administration, à la refonte des textes juridiques et réglementaires et aux préparatifs de la nouvelle saison sportive.

Nous avons fait le règlement général du championnat et le règlement du transfert des joueurs, nous avons fait la charte éthique et discipline, nous avons élaboré le calendrier annuel des Ligues 1 et 2. Cette année, la nouveauté, toutes les dates sont connues avant le début du championnat », dit-il.

Concernant le début de la nouvelle saison sportive 2017- 2018, tous les matches de Ligue 1 se joueront à Conakry sur trois stades. Le stade du 28 septembre de Conakry, le stade Annexe et le stade de la mission. Dans le passé, tous les matches étaient joués en aller et en retour à Conakry et en provinces.

« Nous avons prévu la retransmission des matches de Ligue 1 en direct ou en différé. Tout le matériel allant dans le filmage et au montage des matches a été acheté. Les achats ont été faits par la fondation KPC pour l’humanitaire ».

Contrairement aux précédentes saisons, cette année, la Ligue 1 va démarrer le 4 novembre 2017 pour finir le 5 mai 2018. Ces dates seront tenues. Ceci pour être en conformité avec les dates internationales des championnats ».

Autres annonces, les stades seront animés durant tous les matches de Ligue 1, les matches seront filmés, il y aura des caméras de surveillance, les primes des arbitres seront revus à la hausse et les clubs seront subventionnés.