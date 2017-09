Culture : dédicace du livre de Dr Moustapha Koutoub Sanoh au CCFG en vidéo

L’actuel ministre et conseiller diplomatique du président de la république, Dr Moustapha Koutoub Sanoh, a dédicacé, ce samedi au centre culturel franco-guinéen situé à Kaloum, son livre intitulé : « Le CNDD, la transition et moi ». Un livre de 190 pages reparti en sept chapitres.

Dans ce livre, l’ex ministre de la coopération internationale et secrétaire général des affaires religieuses, y relate son expérience et sa contribution à l’achèvement heureux et pacifique » de la transition politique en Guinée et aux médiations difficiles lors des grandes crises politiques.

Pour la circonstance, plusieurs personnalités politiques, littéraires et religieuses y ont pris part. C’est le cas, par exemple, du ministre de la jeunesse Moustapha Naité et de Mohamed Diaré, ancien ministre de l’économie et des finances et président de la Cour des comptes de Guinée.

De même, le premier ministre du gouvernement de transition d’alors, Kabinet Komara, l’ancien ministre du commerce, Zeynab Saifon Diallo, l’ex ministre des transports, Mamadi Kaba, Bakary Fofana, ancien ministre des affaires étrangères et aussi ancien président de la CENI.

C’est comme enfin Mme Saran Daraba Kaba, ex patronne de la Mano River Union ou Sansy Kaba, commissaire général de l’évènement « Conakry, capitale mondiale du livre » et patron de l’Harmattan-Guinée.

Dr Moustapha Koutoub Sanoh : « ce n’est pas une inculpation de qui que ce soit »

Sansy Kaba à Dr Moustapha Koutoub Sanoh : « vous avez osé »

Témoignage de Kabinet Komara, ancien premier ministre de la transition