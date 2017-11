Centenaire du Communisme : rôle et influence dans l’émancipation des peuples africains

Comme tous les changements, les révolutions et révoltes, le communisme est le plus grand bouleversement humain de l’histoire. Les Bolchéviques s’étaient probablement basés sur les exemples comme la révolte des esclaves de Spartacus, les différentes Jacqueries qui ont débouché sur la Révolution Française. La comparaison s’arrête là, ce que le communisme a continué de faire sur et dans sa lancée irrésistible, c’est de provoquer la chute de tous les empires coloniaux dans le monde entier.

En Asie, le communisme qui prônait que la religion est l’opium des peuples, a fermé toutes les maisons de culte bouddhistes. En Afrique, qu’on se souvienne, tous les premiers leaders sentaient la caque du communisme : De Sékou Touré à Mandela, tous les premiers leaders étaient trempés dans la dialectique et l’idéologie communistes et vus comme tels. C’est le communisme qui a soutenu tous les mouvements de libération nationale. L’histoire a voulu que tous les peuples sous domination étrangère doivent leur liberté au communisme, et quand presque tous ont été libres, c’est ce communisme qui tombe. Tout a commencé en Asie, qui a suscité l’exemple à l’Afrique, qui, à son tour a inspiré l’Amérique latine.

Cette œuvre émancipatrice était indéniable, était-ce une œuvre humaniste, qu’on en douterait. La dictature du prolétaire était une dictature plus rouge et sanglante que la dictature du capitalisme. La pensée unique communiste supplantait la pensée unique religieuse, où le leader bien-aimé a remplacé le bon Dieu au pied levé.

Les communistes avaient un besoin de sources d’approvisionnement et de débouchés. Leur force et leur supériorité de guerre leur permettaient tout au sortir de la deuxième guerre, quand l’Europe était KO début, c’était le moment opportun de saborder les empires coloniaux avec la bénédiction tacite des Américains en vue de rebattre les cartes. Si cela ne se disait pas ouvertement au lendemain de la guerre, cela va s’en dire de nos jours. Français, Anglais, Espagnols, Portugais et autres n’ont plus de colonie, n’est-ce pas les Américains qui sont partout avec les communistes ?

Dans un avenir, ils vont supplanter les Américains, si ceux-ci ne changent pas le fusil d’épaule avec leurs exigences démocratiques comme les Européens. Mais sans exigences démocratiques, il n’y aura pas de règles de jeu fiable pour un vrai développement économique et un profit. Et sans les règles déterminées, ce sont les insurrections populaires, exactement comme la révolution bolchévique du 7 novembre 1917, qui renverseraient cette nouvelle combine contre nature pour tout ramener à zéro.

Exiger la démocratie à l’Afrique est un gage d’investissement sûr et florissant.