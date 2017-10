CENI: une commissaire dénonce une décision de Me. Kébé, faut-il craindre une nouvelle fronde ?

Après l’éviction de Bakary Fofana à la tête de la commission électorale nationale indépendante (CENI), l’institution risque de connaître de nouvelles crises internes avec Me Salifou Kébé, son successeur. C’est le cas notamment de la commissaire Hadja Ramatoulaye Bah qui désapprouve une décision de celui-ci.

Lors d’un point de presse qu’elle a animé ce lundi 23 octobre, Hadja Ramatoulaye a fait savoir que le président de la CENI ne voudrait pas qu’elle parte à Dalaba et Pita, sa zone de supervision, au motif qu’il est dans l’élan d’apaiser le climat politique. Selon elle, ce sont les démembrements de la CENI de Pita qui ont demandé leur installation, après que ceux installés en 2016 aient reçu leur argent, il y a une dizaine de jours. Ceci afin qu’eux aussi puissent bénéficier des avantages liés à leurs postes.

«Avec cette demande des représentants de l’opposition, je me suis préparée à aller à Dalaba pour superviser les opérations de remobilisation et à Pita pour l’installation des démembrements sur une base consensuelle », a-t-elle indiqué, avant d’ajouter qu’une semaine avant cette mission, Me Kébé lui a montré une lettre du président de la délégation spéciale de Pita demandant que les démembrements de la CENI soient installés, mais qu’elle ne devrait pas faire partie de la mission. C’est pourquoi, dit-elle, lors d’une plénière, une commission chargée d’examiner cette requête du président de la délégation spéciale de Pita a été mise en place.

« Je me prépare donc pour voyager dans ces localités le vendredi et voilà le jeudi, la veille de mon départ avec l’ordre de mission pour Pita et Dalaba en main que le président de la CENI me dise que je ne dois pas aller à Pita ni à Dalaba. Sa raison, c’est qu’il veut continuer à apaiser le climat politique, surtout qu’à présent la CENI a bonne presse. Mais qu’aussi pour ma propre sécurité car lui et d’autres ont reçu entre mercredi et jeudi matin, des menaces sur mon intégrité physique. A part la menace, un commissaire a dit ouvertement qu’il faut ménager l’UFDG, le plus grand parti de l’opposition. C’est la raison principale qu’il faut m’enlever de l’axe du Fouta », a-t-elle expliqué.

Hadja Ramatoulaye exprime son désaccord avec la raison avancée par Me Kébé : « Je n’accepte pas la raison donnée par le président car, elle me prive de mon indépendance en tant que commissaire d’exercer mes responsabilités de commissaire et aussi m’empêche de respecter le principe constitutionnel d’égalité entre les partis.»