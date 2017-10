Cellou persiste et signe: « si le gouvernement s’entête, on demandera son départ « 

La série de manifestations entamée par l’opposition ne semble pas prendre fin pour le moment. Ce samedi, au cours de son assemblée générale hebdomadaire, le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée a demandé à ses militants de se mobiliser pour la marche du 4 octobre prochain, prévue sur l’autoroute Fidel Castro, suivie le lendemain par une journée ville morte. Ils protesteront cette fois contre l’impunité, l’utilisation des armes à feu dans le maintien d’ordre lors des manifestations, annonce Cellou Dalein Diallo.

Pour commencer, il a remercié les populations qui étaient sorties en masse pour prendre part à la marche funèbre que l’opposition a organisée avant l’enterrement d’Ismaël Bah et de Ibrahima Sory Sow, tués lors de la de la dernière marche. Il a rappelé que ce n’est pas la première fois que des citoyens sont tués lors des marches pacifiques qu’ils organisent.

« Depuis l’avènement d’Alpha Condé au pouvoir, on est en train de subir des violences sans que le gouvernement qui ne se considère pas comme le gouvernement de peuple mais d’une partie du peuple, ne vienne exprimer leur compassion ou leur solidarité », a déclaré en substance le chef de file de l’opposition à l’entame de son discours.

Cependant, poursuit Cellou Dalein : «nous avons vu Alpha Condé aller dans des cliniques où des gendarmes sont blessés alors qu’au même moment il y avait une douzaine de jeunes guinéens appartenant à l’opposition qui étaient assassinés. Nous ne l’avons pas vu, nous n’avons pas vu ses représentants. En plus, ils n’ont pas ouvert des enquêtes pour situer les responsabilités. Un tel comportement, je l’ai qualifié de sauvage et je l’assume.»

Pour Cellou Dalein, « c’est frustrant et choquant de se sentir stigmatiser et exclu du champ de la responsabilité du gouvernement. Ces citoyens et leurs familles sont une partie de notre nation. Que ceux-là qui exercent le pouvoir n’aient aucun soucis de rendre justice, c’est choquant.»

L’opposant a rappelé qu’ils ont le droit de manifester. Poursuit, il a précisé : « nous entrons donc dans une série de manifestations pour protester contre l’arbitraire, la stigmatisation, l’injustice, l’exclusion, la violation des droits des plus élémentaires de notre peuple.»

Ils manifestent également contre la misère qui, dit-il, n’est pas une fatalité. « C’est le résultat de la mauvaise gouvernance, du détournement des deniers publics, du bradage de nos ressources minières parce qu’il y a clan au tour d’Alpha Condé qui profite au détriment de l’amélioration des conditions de vie de notre peuple. Nous en avons marre ! », s’est-il exclamé.

« Alpha Condé n’est pas à la hauteur de cette fonction présidentielle. Nous voulons un président qui rassemble, qui prend soin de tous les Guinéens. Nous voulons un Etat modèle dans lequel le gouvernement assume ses responsabilités à l’égard de tous les citoyens », a-t-il dénoncé sous des ovations des militants fortement mobilisés.

Est-ce qu’on a la légitimité de diriger un pays si on ne peut pas faire respecter les droits humains, faire respecter la constitution, les lois de la République et les accords politiques, a-t-il interrogé ses militants qui ont répondu en chœur, non ! Alors, persiste et signe Cellou Dalein, je le maintien si le gouvernement s’entête, on demandera son départ.