Suivre les enseignements de Machiavel pour accéder au pouvoir et le conserver est loin d’être la vocation du chef de file de l’opposition guinéenne. Il l’a fait savoir samedi 14 janvier lors de l’assemblée générale de son parti.

Dans son intervention, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo a affirmé que le sens de son combat politique est d’aider les Guinéens à s’unir, à s’aimer mais aussi à sortir de la misère, à faire de la Guinée un Etat de droit égalitaire.

«Ce combat, on ne le fait pas avec l’autre politique, celle qui consiste à tromper le peuple pour accéder au pouvoir ou le conserver. Ce combat, il faut le mener avec la vérité», a-t-il déclaré.

Pour Cellou Dalein Diallo, il ne faut promettre au peuple que ce qu’on peut réaliser : «Ce qui est possible de faire, on peut le promettre, mais ce qu’on ne peut pas réaliser on ne le promet pas parce nous sommes attachés à un certain nombre de valeurs inculquées aux Guinéens, d’abord dans la famille, et parfois dans la société. L’homme ne doit pas mentir. On doit avoir le courage de dire la vérité et de promettre ce qu’on peut réaliser. »

Aux yeux du président de l’UFDG, le pouvoir actuel fait le contraire de ce qu’il estime être la vraie politique : « […] Mais les politiciens ont pris l’autre définition de la politique. Ils ont pris le pays en otage si bien qu’aujourd’hui les Guinéens ont tendance à te suivre que lorsque tu leurs dis le mensonge. L’art de tromper les autres pour accéder au pouvoir et le conserver, ce n’est pas de la politique. La vraie politique, c’est de chercher à savoir ce qu’il faut faire pour que les Guinéens soient plus unis, plus prospères, qu’il y ait un Etat neutre et impartial capable de protéger les citoyens et de mener des politiques susceptibles de conduire à l’amélioration effective des conditions de vie des citoyens. »

Puis il invite ces politiciens à moraliser la vie publique : «Nous devons moraliser la vie publique. Nous devons faire en sorte que ces valeurs qui ont fait la grandeur de notre Guinée [soient respectées]. Lorsque vous écoutez l’hymne du Ouassoulou de Samory Touré, ‘’si tu ne peux pas dire la vérité en tout temps et en tout lieu, donne la parole à d’autres’’. » Lire vidéo:https://www.youtube.com/watch?v=lTa_yd7C2Is&feature=youtu.be