L’application de l’accord politique du 12 octobre 2016 reste une préoccupation majeure pour le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG).

A l’occasion de l’assemblée générale de son parti, tenue ce samedi 31 décembre, Cellou Dalein Diallo, a fait savoir que d’importants progrès ont été réalisés au cours de l’année 2016. Parmi ces réalisations, il a cité le dialogue politique inter guinéen qui est le résultat de sa rencontre le 1er septembre et le président Alpha Condé.

«Des progrès non négligeables ont été réalisés grâce à la perspicacité, à l’engagement résolu des militants de l’UFDG, de l’opposition et d’ailleurs de tous les citoyens épris de justice, de démocratie et de liberté. Je dis que des progrès importants ont été accomplis parce qu’à la suite de la grandiose manifestation que l’opposition avait organisée le 16 août dernier, il y a eu une rencontre entre le président de la République et moi, chef de file de l’opposition», a-t-il expliqué avant de rappeler les sujets dont il a discuté avec le président Alpha Condé.

Revenant sur les conclusions issues du dialogue politique, le président de l’UFDG soutient que celles-ci constituent un progrès considérable : «Si nous avons, sur le papier, obtenu ces décisions, on ne peut pas dire que cet accord n’était pas bon pour la Guinée par rapport aux droits humaines, au besoin de consolider la démocratie et de préserver la paix sociale. Je pense que c’est un acquis non négligeable. Il n’a pas fait l’unanimité, mais pour nous, des concessions ont été faites lors du dialogue. Mais on n’a jamais trahi la volonté du peuple de Guinée. »

Plus loin, il a lancé un appel au président de la République pour qu’il respecte son engagement qui est celui d’appliquer et de faire appliquer l’accord politique : «en s’engageant devant le peuple de Guinée et la communauté internationale à veiller personnellement au respect de cet accord, le président de la République a posé un acte majeur. Le peuple de Guinée attend qu’il respecte cet engagement. Et s’il le fait, il aura fait avancer la Guinée parce qu’on aura satisfait une bonne partie de nos revendications. » C’est notamment la libération des détenus arrêtés lors des violences électorales, l’indemnisation des victimes des violences de 2013, la mise en place de la Haute Cour de Justice.

Le chef de file de l’opposition accuse certains de vouloir toujours œuvrer pour que cet accord ne soit pas appliqué : « il ne faut pas oublier qu’il y a des forces obscures qui cherchent à mettre en cause ces avancées et à s’opposer à l’application de cet accord. »

C’est pour cette raison qu’il a invité ses militants à se mobiliser : «il faut qu’on reste mobilisés pour défendre cet accord parce que nous avons un sens élevé de nos responsabilités. Lorsqu’on a pris un engagement, signé un document, nous nous attachons à le respecter et à le faire appliquer. »

Poursuivant son intervention, le président de l’UFDG a indiqué que l’année qui s’écoule a été difficile pour son parti : «il est vrai que l’année 2016 a été difficile pour nous. Le parti a été attaqué de l’extérieur. Ils ont manipulé les plus fragiles à l’intérieur [du parti]. Mais aujourd’hui, ces épreuves ne font que renforcer l’UFDG. Aujourd’hui nous sommes plus forts, plus unis, plus déterminés et plus confiants dans l’avenir. »