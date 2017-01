La société de téléphonie mobile, Cellcom Guinée ne cesse de surprendre ses abonnés. Ce vendredi 13 janvier 2017, elle a procédé au dernier tirage au sort au compte de sa promotion «Cadeau boutique », a-t-on remarqué sur place.

En présence du Représentant de la Loterie Nationale Guinéenne (LONAGUI), M. Djanka Keïta, la chance a souri à 56 abonnés dont 7 gagnants par boutique. L’objectif, est d’attirer la clientèle vers les différentes boutiques où nous disposons de nombreux produits adaptés aux besoins, a indiqué Mme Diallo Nènè Salimata, Manager des boutiques Cellcom.

Ces cadeaux, en plus d’augmenter le nombre des abonnés Cellcom, sont offerts pour partager la joie en ce début d’année. Les gains sont : 1 bouquet Canal + décodeur et 1 mois d’abonnement gratuit formule VIP pour le premier gagnant ; les 2ème et 3ème également bénéficient d’un bouquet Canal + décodeur mais cette fois, avec un mois d’abonnement gratuit formule Evasion. Le 4ème gagnant reçoit un téléphone de marque Alcatel Pixi disponible dans toutes les boutiques à 540.000 francs guinéens. Les 5ème, 6ème et 7ème encaissant respectivement des cartes de recharges d’une valeur de 100.000, 50.000 et 10.000 francs guinéens.

Pour les heureux gagnants, tous des visiteurs des boutiques Cellcom, ces cadeaux viennent à point nommé surtout à la veille de l’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Une manière pour Cellcom de permettre à ses abonnés d’accéder facilement aux images des matches via les chaînes Canal+.

Cellcom Guinée a aussi pensé aux autres abonnés qui n’ont pas eu la chance d’être parmi ces récipiendaires. «Nous sponsorisons le village de la CAN qui sera présent à Prima Center où nous allons procéder aussi à la distribution des t-shirts, téléphones et autres gadgets de la société Cellcom. Pour ensemble, vivre ces moments dans la joie », a informé Mariam Sy.

A souligner qu’il existe pour le moment, huit (8) boutiques Cellcom sur l’étendue du territoire. A savoir : Kamsar, Kankan, Mamou et N’Zérékoré (à l’intérieur du pays) et Aéroport, Lambandji, Prima Center et la boutique centrale, sise au siège même de la société mobile, à Kaloum.