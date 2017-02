De multiples cas d'incendies ont été enregistrés dans la commune urbaine de Labé depuis le début de l'année 2017. Au total, 16 cas et des fausses alertes ont été signalés en l'espace de deux mois. Le dernier en date s'est produit en fin de semaine dernière au quartier Konkola, secteur Ley Tarawou, apprend-on de sources officielles.

Capitaine Mory Kany, premier responsable de la brigade d'intervention des services de secours de Labé donne les statistiques: "vraiment les cas d'incendies sont multiples à Labé. Rien que pour cette année 2017, on a eu d'abord 16 cas et 4 fausses alertes. Et tout récemment, on est intervenu à Ley-Tarawou au quartier Konkola dans un bâtiment à usage d'habitation classé dans la catégorie de la première famille A.’’

Les causes sont multiples, mais l'utilisation négligée du courant électrique par certains est la principale source du danger, explique Mory Kany. "Les causes sont multiples, mais la plupart sont électriques. Car, c'est souvent dû à l'utilisation mal saine de l'énergie. Les gens branchent les thermoplongeurs et vaquent à autres choses et vous savez quand la tension est faible et que vous brancher ce genre d'appareil, il y a une combustion lente qui se produit et qui provoque l'incendie. Partout où l’on passe, on a constaté que c'est le thermo qui fait plus de dégâts surtout au niveau des bâtiments d'habitation",a-t-il fait savoir.

Face à cette situation, Capitaine Mory Kany appelle les citoyens de Labé à plus de vigilance et de responsabilité. Car, selon lui, il ne sert à rien de négliger jusqu'à ce que les efforts de toute une vie partent en fumée en quelques minutes.