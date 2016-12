Eh oui, la nouvelle fait déjà le buzz sur la toile et dans la cité depuis peu. Le cœur de Abdoulaye Bah, le Grand-reporter, éditeur et géniteur de la rubrique" Chronique fiction" de Guinéenews, n’est plus un objet de convoitise… Car, il vient enfin de faire son ultime choix. Et l’heureuse élue, celle avec qui il va désormais partager sa vie, est Marie Louise Bah, une pétillante et ravissante Consultante commerciale en service à AXEX.

En effet, les deux tourtereaux ont décidé de se mettre la corde au cou devant Dieu et les hommes le dimanche 8 janvier 2017 à Conakry.

A cette heureuse occasion, la Coordination générale de Guinéenews se joint à son Reporter Boeing pour vous inviter à être parmi les témoins privilégiés de cette union sacrée qui sera parrainée par le dynamique et talentueux ministre de la Jeunesse, Moustapha Naïté, celui dont le parcours représente pour de nombreux jeunes guinéens un modèle et dont le choix en compagnie d’autres ministres jeunes (Damantang, Gassama, Ibrahima Kourouma…) donne aujourd’hui raison au président Alpha Condé d’avoir compté, dans sa gestion de l’Etat, sur le génie et l’énergie des jeunes cadres. C’est madame Sidimé Khadidja Maïga qui a eu l’amabilité d’endosser la robe de la marraine de cette grande cérémonie de mariage de notre confrère.

A l'agenda, un programme alléchant a été concocté par le coupe et qui se déroule comme suit :

-Dimanche 08 janvier 2017, la cérémonie religieuse commence à 9H30 à Taouyah près de Jean Paul 2, chez la mariée.

– S'en suivra, à 14H00, la signature de l'acte de mariage à la mairie de Ratoma.

– Après le civil, rendez-vous est pris à Blue Beach Hôtel – sis à Lambanyi entre Taady Club et la station – pour une grandiose réception.

Guinéenews félicite son reporter pour avoir tiré un trait sur sa vie de célibat et souhaite au futur couple une vie pleine d'amour et de bonheur.