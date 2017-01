A Faranah, le nouveau préfet, Alpha Oumar KEITA, est en tournée dans les 11 sous-préfectures pour une prise de contact avec les populations à la base. Quant aux jeunes qui militent pour des candidatures indépendantes, ils sont sur les travaux de restitution des consultations dans les quartiers, districts, secteurs et dans la capitale guinéenne.

Et pendant que les autorités à tous les niveaux et partisans du parti au pouvoir (RPG Arc-en-ciel, de cette ville sont en pleine préparation de la réception du Premier Ministre, les jeunes ‘’indépendantistes’’, de leur côté, s’activent pour organiser l’an 1 de leur existence et un forum pour transformer quelques réticences en forces motrices de leur victoire pour les prochaines élections locales.

C’est pourquoi, après les quartiers Mosquée (‘’Kaloum’’) et Tonkolonko1 (‘’Chine populaire’’) dans la soirée du mardi dernier, ces jeunes très engagés dans la bataille se sont retrouvés au quartier Sirikoleny1 le samedi 21 Janvier 2017 à 10 heures pour le compte rendu des résultats des consultations de la commission qui avait en charge la capitale « Conakry ». Tour à tour, les membres de ladite équipe ont passé en revue toutes les démarches qu’ils ont eu à mener à Conakry.

Selon eux, à Faranah comme à Conakry, l’adhésion est totale.

A noter que les jeunes sont catégoriques et fermes sur leur décision, car pour eux, aucune négociation ne pourra les amener à renoncer à aux candidatures indépendantes.

Interrogé sur les chances de la candidature indépendante à Faranah, un jeune ‘’indépendantiste’’, qui a préféré garder l’anonymat, explique : « Seule la candidature indépendante peut donner un lendemain meilleur aux citoyens de Faranah. Ce qui pourrait mettre fin à un certain nombre de maux : la mauvaise gestion administrative et financière de la mairie et du marché central ; l’insalubrité sous laquelle ploie la ville ; la promotion de la médiocrité ; les frustrations sociales ; le manque d’emploi des jeunes ; l’utilisation des camions-bennes à des fins personnelles pour le transport de briques et sable. Sans oublier le non respect de la liberté d’expression des citoyens et des engagements. A cela s’ajoute notre programme de développement durable, cohérent, précis, concret et clair. Un programme qui tient en compte toutes les préoccupations des populations à la base. Malgré les menaces et autres intimidations de toutes sortes, les concitoyens tiennent ce mouvement à bras-le-corps. Je réaffirme haut et fort que nous gagnerons les élections locales prochaines. Nous aurons un jeune maire honnête, compétent, intègre et capable de relever le défi en défendant les intérêts communs par une gouvernance locale efficace et efficiente favorisant la promotion des femmes, des enfants, des jeunes. »

Pour certains observateurs avertis, ces jeunes, soutenus en sous-main par leurs parents, ont toutes les chances de remporter les prochaines élections locales à Faranah. Attendons de voir.