Canada : Une Guinéenne parmi les 7 meilleurs jeunes avocats de Montréal

«…J’ai appris avec mes parents en grandissant que les rêves n’avaient pas de frontière ; et qu’avec de la volonté et le dur labeur, je pouvais poursuivre mon rêve aussi loin que le Canada…»

Le 23 novembre dernier, le gala du « Jeune Barreau de Montréal (JBM) 2017 », les leaders de demain a dévoilé la liste des sept (7) lauréats. La cérémonie s’est déroulée au Théâtre St-James sous la thématique « Bulles & Perles », en présence de plus de 300 invités.

« Les sept jeunes avocats montréalais suivants se sont démarqués dans leur domaine de droit respectif par l’excellence de leur dossier, par leur implication sociale, par leurs réalisations personnelles et professionnelles ainsi que par leur vision et leurs perspectives. Pour la troisième année consécutive, les lauréats ont reçu le trophée Distinction », a écrit le site du JBM.

Dans la catégorie « droit corporatif », c’est notre compatriote, Me Kadiatou Sow du cabinet Fasken Martineau DuMoulin qui a raflé le prix d’excellence.

« Kadiatou pratique le droit des affaires chez Fasken Martineau, principalement en fusions-acquisitions et en financement privé. Elle agit dans le cadre de transactions locales et internationales et contribue régulièrement à des publications et conférences en droit des sociétés et commercial. Ayant grandi en Guinée, elle a une bonne connaissance du marché africain et entretient un vaste réseau d’affaires international. Elle a été nommée par décret en 2016 au conseil d’administration de BanQ », a indiqué le JBM sur son site Internet.

«…Je partage ce prix avec plusieurs personnes, à commencer par mes parents qui sont en Guinée et avec lesquels j’ai appris en grandissant que les rêves n’avaient pas de frontière ; et qu’avec de la volonté et le dur labeur, je pouvais poursuivre mon rêve aussi loin que le Canada…», a-t-elle déclaré visiblement émue et satisfaite de l’obtention de ce prix à moins d’un an de service.

Les six autres lauréats de cette 11eme édition du JBM sont : Mes Leslie Ning, Jean-Michel Boudreau, Isabelle Duval, Sonia Labranche, Sara Gauthier et Nicholas St-Jacques.