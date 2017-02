Personne ne les attendaient au début de cette 31eme édition de la Coupe d’Afrique des Nations de Football. Aucun spécialiste du football africain n’a mis une pièce sur les Lions Indomptables du Cameroun. Pourtant, ce sont eux qui remportent au final la CAN 2017 au stade de l’Amitié de Libreville face aux Pharaons d’Egypte devant plus de 38.000 spectateurs. Privé de victoire finale depuis l’édition de 2002, le Cameroun remporte en 2017 sa 5e couronnes continentales, à deux titres du détenteur du record, l’Egypte.



Après avoir ouvert le score à la 22e minute par le joueur d’Arsenal Mohamed Elneny, l’Egypte a été rejoint au score à la 59e minute sur une tête du défenseur de l’Olympique Lyonnais, Nkoulou avant que Vincent Aboubacar ne décide le match à une minute de la fin du temps réglementaire. L’artisan principal de cette victoire n’est autre que le technicien belge, Hugo Broos qui a réussi a mettre en place une machine qui a tout broyé sur son passage en dépit des nombreuses défections qu’il a enregistré à la veille de la publication de la liste des 23 pour la CAN.

«Pour une fois de plus le football est magique car on a toujours tendance à oublier que le football est d’abord un jeu. Nous sommes venus nous faire plaisir au Gabon où on ne nous attendait pas en finale. Maintenant nous sommes champions d’Afrique. C’est exceptionnel ce que les gars ont réalisé. Nous sommes comblés», déclare Adolphe Teikeu, sorti sur blessure et remplacé par le Lyonnais Nicolas Nkoulou. Adolphe Teikeu, défenseur du FC Sochaux, totalement inconnu du grand public avant le début de cette compétition a été une sensation dans cette CAN 2017, solide en défense centrale avec le joueur du Slavia Prague, Ngadeu Ngadjui Michael, l’autre surprise du technicien belge Hugo Broos.

«On a fait preuve de beaucoup de solidarité»

.«C’est un rêve total car on ne s’attendait pas à ça. On ne réalise pas encore ce qu’on a fait, mais c’est grandiose et c’est extraordinaire. Dans ce match on était très mal embarqué dés le début. On l’a abordé très timidement, mais comme on l’avait dit en début de tournoi, on a des joueurs qui sont capables de faire basculer un match. On a fait preuve de beaucoup de solidarité et aujourd’hui deux autres joueurs qui sont sortis du banc nous ont délivrés. Au début on n’aurait pas signé qu’on serait en finale, mais il faut dire qu’on s’est bien battu pour y arriver. C’est une grosse surprise pour nous-mêmes, mais on savait qu’on était capable de le faire parce qu’on a beaucoup travaillé», reconnait le milieu de terrain du FC Metz, Georges Constant Mandjeck.

Les Lions Indomptables qui ont joué tous les matches de cette CAN avec une incroyable force de caractère et un état d’esprit irréprochable, n’ont rien lâcher dans cette finale même quand ils ont été menés au score. «On s’est battu et on n’a pas baissé les bras car on savait bien qu’il y avait quelque à aller chercher. On est resté calme, on a poussé et cela a payé. On est tellement content qu’il n’y a vraiment pas de mot pour le qualifier», explique le joueur d’Ostende en Belgique, Sébastien Clovis Siani, qui l’un des meilleurs camerounais de cette CAN à cause de l’énorme boulot qu’il a abattu au niveau du milieu de terrain.

«J’espère que tout le Cameroun est fier de ce nouveau titre»

Attendu pour être titulaire dans l’équipe camerounaise, le marseillais Clinton Njié a été forcé de ronger ses freins sur le banc de touche et de se contenter sans broncher des bouts de matches. Malgré tout, l’ancien Lyonnais est très heureux. «On avait un objectif après le quart de finale contre le Sénégal. Cela a été dur, mais on y a cru et ça a payé. C’est vraiment fantastique, c’est incroyable ce qui nous est arrivé. Car on n’était pas attendu dans cette compétition. Mais a bien réagi après le but égyptien, elle n’a jamais baissé les bras. On a su rebondir pour faire une très bonne fin de match. J’espère que tout le Cameroun est fier de ce nouveau titre»,

témoigne l’attaquant marseillais Clinton Njie.

Frustré à cause de leur défaite en finale, aucun joueur égyptien ne s’est arrêté en zone mixte pour répondre aux questions des journalistes.

Tanou Diallo, envoyé spécial de Guineenews à Libreville, Gabon