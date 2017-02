L'équipe junior de Guinée a tenu ce vendredi sa deuxième séance d'entrainement dans un stade de proximité de Lusaka, non loin de son hôtel. Et la mobilisation était grande cette fois-ci autour de Mandjou Diallo et ses poulains. Les supporters, les autres membres de la délégation et des Guinéens résident en Guinée ont suivi de près cette deuxième séance tenue sous une pluie fine qui rendait davantage la pelouse d'entrainement difficile à pratiquer.

A l'issue d'une heure d'entrainement, vers 16 heures (heure locale), Mandjou Diallo a rassuré que son groupe se porte bien et est prêt à défier les Chipolopolo devant leur public, dimanche 26 février. « Ce qui est important dans ce groupe c'est qu'on n'a pas de cas de maladie, ni de blessure à part quelques bobos qui peuvent se soigner par des massages », s'en est réjoui Mandjou Diallo. Des informations approuvées par Ibrahima Sory Camara, le médecin de l'équipe. « On avait deux cas de blessés, mais de moindre gravité. Ils sont récupérés et tout le groupe est opérationnel à 48 heures du match d'ouverture », a renchéri Ibrahima Sory Camara.

Ayant été médecin sportif du Syli durant 16 ans, Dr Famory Touré est plus qu'un chef de mission à Lusaka. En plus d'être un délégué du ministre des Sports — il est conseiller chargé des questions de Sports du ministre Siaka Barry —, Dr Touré veille sur le physique des joueurs. Il a lui aussi rassuré que l'équipe se porte bien. Même le changement d'alimentation n'a produit aucun effet négatif que la santé des joueurs. Et tous les joueurs ont passé avec succès le contrôle PCMA de la CAF.

L'autre point fort relevé par Mandjou Diallo est le « bon » état d'esprit qui règne au sein du groupe. « Il y a longtemps je n'ai pas gagné un tel groupe. Les enfants ont décidé d'eux-même de rendre leur téléphone pour ne pas être importunés par des amis ou leurs familles », a félicité le coach. « C'est moi qui ai décidé à ce que nous rendions les téléphones. Parce que nous sommes là pour la nation, pas pour la famille », a confirmé effectivement confirmé le capitaine Mamadou Kane, milieu de terrain de l'As Kaloum.

Match important

Alors qu'il vise le dernier carré synonyme de qualification pour la coupe du monde, Mandjou Diallo estime que le match du dimanche est l'un des plus importants de la compétition. Il est convaincu que le résultat de cette première rencontre comptera beaucoup pour la suite de la compétition. « Ce match est important et pour la Zambie et pour la Guinée d'autant plus que nous sommes dans une poule qualifiée de difficile », a indiqué Mandjou Diallo. Toutefois, le coach guinéen pense qu'avec l'état d'esprit de l'équipe, la victoire n'est pas impossible contre le pays hôte. Il faudra donc l'arracher pour maintenir le moral et la confiance.

Sur la qualité de l'équipe, l'entraineur indique que le seul problème à résoudre aujourd'hui reste lié au milieu du Horoya, Daouda Camara alias Tiago. Face au « football direct des anglophones », Mandjou Diallo croit que les ailiers guinéens devront être vigilants. Alors, il faut vite pouvoir replacer Tiago qui vient de rejoindre l'équipe.

Ci-dessous, la liste officielle des 21 joueurs du syli

1- SÉKOUBA CAMARA ( Gardien, Athlético) ;



2- SALIF SYLLA ( Défenseur, As Kaloum);

3- MAMADOUBA DIABY MOHAMED ( défenseur, As Kaloum) ;

4-LAMINE SYLLA ( Défenseur, Hafia);

5- MOHAMED CAMARA ( Défenseur, Fello Stars);

6-MOHAMED DIDÉ FOFANA ( Défenseur, Hafia) ;

7-DAOUDA CAMARA ( Milieu, Horoya) ;

8-IBRAHIMA SORY SOUMAH ( Milieu, Fello Star );

9-MOMO YANSANE ( Attaquant, Hafia FC ) ;

10- MORLAYE SYLLA ( Milieu- FC Arouca, Portugal) ;

11- IBRAHIMA SYLLA ( Attaquant, Hafia);

12-MOHAMED COUMBASSA ( Milieu,Wakriya) ;

13-MOHAMED ALY CAMARA ( Mileu, Hafia Fc);

14- YAMODOU TOURE ( Attaquant, Horoya ) ;

15-MAMADOU KANE ( Milieu, As Kaloum) ;

16-MOUSSA CAMARA ( Gardien, Horoya AC);

17-BARRY MAMADY ( Attaquant, Soumba FC);

18-ALSENY SOUMAH ( Milieu – FC Arouca-Portugal);

19-NABY BANGOURA ( Milieu – FC Vizela – Portugal ) ;

20-FACINET SOUMAH ( Attaquant, Fello Star ) ;

21-FODÉ DAVID KABA ( Gardien, Hafia FC).

De notre envoyé spécial à Lusaka, Tokpanan Doré