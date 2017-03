Avant la rencontre avec le staff technique, les chefs de la mission guinéenne à Lusaka ont d'abord échangé avec les joueurs en vue de ramener la cohésion au sein de l'équipe. Une rencontre qui s'est achevée sur un engagement des juniors à gagner le match décisif de ce samedi contre leur bête noire, le Mali.

« Au nom de mes collègues, nous vous demandons de nous croire. Nous ferons notre mieux pour arracher le billet de la qualification », a promis Mohamed Didé Fofana qui a fini par devenir le capitaine du Syli au détriment de Mamadou Kane, un des joueurs impliqués dans le clash. http://guineenews.org/guinee-egypte-une-domination-qui-ne-donne-quun-point-1-1/. Celui-ci n'a d'ailleurs pas bougé du banc lors du match nul d'hier contre l'Egypte. Par contre, il a fait parler de lui dans le vestiaire.

Sans nommer qui que ce soit, le Coach Mandjou Diallo a décidé de faire entrainer trois joueurs de l'équipe à part. Et Kané serait vraisemblablement parmi les trois.

Au cours de sa rencontre avec l'équipe, le directeur national adjoint des Sports, Abou Cissé n'a pas lui aussi voulu nommer qui que ce soit. Mais il a fait comprendre à l'équipe qu'il sait qui a fait quoi. Alors, il leur a demandé des buts à la place des problèmes. « Même si je vous dis aujourd'hui que le chef de la mission est renvoyé en Guinée, cela ne vous regarde pas… Des buts rien que des buts, c'est tout ce que nous vous demandons. Ce que la Guinée attend de vous, c'est de remporter la compétition », leur a-t-il rappelé.

Abou Cissé a félicité l'équipe pour le contenu du match proposé hier contre l'Egypte. Mais il leur a tout de même signifié qu'ils peuvent faire mieux en étant concret devant le but adverse. Hier, le Syli s'est créé 17 occasions de but nettes pour seulement un but. Chose que le directeur national adjoint des Sports leur demande de changer.

Pour booster l'ardeur du Syli, le directeur national adjoint des Sports a rappelé aux juniors le sens de la nation et de l'hymne national guinéen. Il est aussi revenu sur l'histoire de la Guinée, le seul pays africain à avoir proclamé : « nous préférons la liberté dans la pauvreté qu'à la richesse dans l'esclavage.» « Si vous vous laissez battre par le Mali, c'est la plus grande défaite pour le peuple de Guinée », leur a-t-il indiqué. « C'est de grosses sommes d'argent que l'Etat est en train de dépenser pour vous…», a-t-il aussi justifié ses exhortations.