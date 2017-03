La Guinée a atteint son premier objectif en arrachant samedi son ticket de qualification à la Coupe du monde des moins de 20 ans devant le Mali (3-1). Le second reste à remporter la Coupe. Mais ce dernier objectif passe d'abord par une demi-finale à jouer contre le Sénégal, l'une des bêtes noires du Syli.

En effet, face aux voisins Maliens, Ivoiriens et Sénégalais, la Guinée a toujours eu du mal à passer. Mais la victoire contre les Aiglons semble confirmer une nouvelle donne. Le Mali restait d'ailleurs la bête noire la plus redoutable. Mais Didé et ses compagnons ont brisé le signe indien comme ils s'étaient engagés à le faire. De quoi les motiver pour le prochain match décisif contre les Lionceaux de la Téranga. Pour notre reporter en Zambie, voici la recette pour atteindre la finale :

S'inspirer des cadets et des locaux ainsi que des clubs

Alors que l'équipe nationale sénior n'arrive pas à faire mieux qu'un match nul, les équipes de catégories inférieures et les clubs ont montré ces derniers temps que le Sénégal n'est pas invincible. Pour être à son premier CHAN (Championnat d'Afrique des Nations) de l'histoire, en 2016 au Rwanda, la Guinée avait dû se défaire du Sénégal avec notamment une victoire (2-0) à l'aller. Le favori était pourtant le Sénégal comme il est considéré cette fois-ci pour la demi-finale de CAN-U20. Même s'il a été battu au retour (3-1), la qualification du Syli aux dépens des Lions semblait sonner une nouvelle ère dans les confrontations entre les deux pays. Le Syli-cadet a marché sur les traces des locaux en s'imposant à Dakar (1-0) contre son homologue. Le match retour joué en octobre à Conakry se soldera par le score d'un but partout.

A côté des équipes nationales, le Horoya AC et l'AS Kaloum n'ont plus peur des clubs voisins. La dernière victoire d'un club guinéen sur un club sénégalais date remonte au mois de février dernier. Après un nul au Sénégal, le Horoya AC a éliminé l'US Gorée au stade 28 Septembre au compte des préliminaires de la Ligue des champions… Dans l'effectif de Mandjou, six des 21 joueurs proviennent du Horoya et de l'As Kaloum.

Etre receptifs des conseils des aînés

Après le match contre le Mali, une consoeur de la RTG qui était à l'hôtel de l'équipe à Ndola (deuxième ville zambienne) est revenue sur l'un des ingrédients de la victoire. Et celui-ci peut encore servir contre le Sénégal. Selon notre consoeur, le nouvel intendant de l'équipe junior, Edgar Babara Sylla a fait parler des stars du football guinéen aux jeunes. Entre autres, Kaba Diawara et Naby Déco. Les paroles d'encouragement de ceux-ci ont contribué à faire briser le signe indien. Et ont aussi contribué à faire restaurer la bonne ambiance au sein du Syli… Le nouvel intendant semble être en train de bien gérer l'après Mohamed Fofana alais Caréca — l'intendant suspendu la semaine dernière pour insubordination, injure publique et incitation à la révolte des joueurs.

Un Responsable comme Abou Cissé qui tient des langages de vérité, fouette l'ardeur et l’égo des athlètes

Contre le Mali, le discours d'Abou Cissé, directeur national adjoint des Sports a compté. Ce monsieur aux allures et au comportement d'un cadre du temps de la révolution Sékou-Touréenne, avait amené les juniors à prendre l'engagement de gagner contre le Mali. Ce discours devait encore rester dans les mémoires des joueurs. « Toute cette délégation guinéenne est en Zambie à cause de vous. Et c'est de grosses sommes d'argent que l'Etat est en train de dépenser sur vous… Vous avez mérité de la confiance de l'Etat, prouvez-le ! N'oubliez pas qu'il y a des milliers d'autres Guinéens qui peuvent faire ce que vous faites. Alors nous voulons la victoire rien que la victoire. Les buts rien que des buts », leur avait-il adressé à l'hôtel Protea de Lusaka. « En cas de qualification, c'est vous qui irez en Corée, pas une autre équipe. Sauf en cas de blessures ou d'autres problèmes », leur avait-il surtout promis.

Revoir le contenu du jeu

Après un premier match passable, mais tolérable à cause d'un adversaire poussé par un public « extraordinaire », le Syli a livré un match plaisant contre l'Egypte. Sauf que sur les 17 occasions qu'elle s'est créées, l'équipe du coach Mandjou Diallo n'a concrétisé qu'une. Tantôt malchanceux tantôt maladroit, le Syli avait joué mais sans gagner. Mohamed Didé Fofana et ses compagnons étaient donc attendus face au Mali pour un autre match décisif. S'ils ont gagné au finish, le contenu de jeu offert était moins appréciable par rapport à celui donné contre l'Egypte.

Il y a eu beaucoup d'imprécisions. Elles étaient surtout incalculables à la première période : des passes ratées, des pertes de balles inexcusables — le but précoce des Maliens est parti d'une perte de balle de Naby Bangoura aux abords de la surface de réparation des Guinéens —, des latéraux inexistants, des contrôles approximatifs, des centres désaxés, un gardien aux sorties hasardeuses, un attaquant de pointe muet. Il a fallu attendre la seconde période pour voir autre chose. Laissé sur le banc comme lors du premier match contre la Zambie, Morlaye Sylla a fait autre chose après son entrée à la seconde période. Chaque fois qu'il a eu l'occasion de jouer, il a su montrer qu'il fait partie des meilleurs éléments pour ne pas dire qu'il est le meilleur du groupe… Pourquoi alors le garder sur le banc ?

L'autre phénomène de l'équipe est Yamodou Touré, l'unique buteur guinéen contre l'Egypte. Face aux jeunes Pharaons, il a eu le temps de faire taire les critiques contre sa sélection… Face à une équipe joueuse et athlétique comme le Sénégal, Mandjou Diallo doit revoir son effectif. Si les défenseurs centraux sont jusqu'ici irréprochables, il n'en est pas ainsi pour les latéraux Salif Sylla et Mamadouba Diaby titularisé durant tous les trois matches de la phase des poules.

Aligné dans le onze de départ contre la Zambie et le Mali, Naby Bangoura fait également partie des flops du moment. Quant à Momo Yansané, il reste cet attaquant de pointe sans but après trois titularisations. Son remplaçant Facinet Soumah, deuxième meilleur buteur du championnat, ne ferait-il pas mieux que lui ?

Il y aussi des joueurs qui ont aligné le bon et le moins bon. Parmi ceux-ci, le capitaine Mohamed Didé Fofana. Après son match catastrophique contre le Mali, on peut être tenté de dire : Dieu merci, il ne jouera contre le Sénégal.

En tout cas, pour vaincre l'autre bête noire qu'est le Sénégal, le Syli aura besoin d'un peu de tout : de se souvenir des derniers exploits des équipes guinéennes contre celles du Sénégal, de se remémorer des discours d'encouragements, de revoir le contenu de son jeu, d'imaginer l'accueil triomphal dont il pourrait avoir droit de la part du peuple de Guinée à son retour à Conakry….

De notre envoyé spécial à Lusaka, Tokpanan Doré