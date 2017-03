Ses accélérations, ses débordements, ses tentatives… ont fini par lui donner un but et à le faire désigner comme l'homme du match qui a opposé la Guinée à l'Egypte. Yamodou Touré qui a ainsi permis à son équipe d'espérer à une qualification aux demi-finales de la CAN-U20, croit fortement que « ce n'est pas fini ». Il espère une victoire contre le Mali, samedi prochain. Sauf que même une victoire, ne suffira pas pour rester dans la compétition. On dépendra aussi du résultat du match Egypte-Zambie. En tout cas, Yamodou Touré, lui, se veut optimiste.

« Ce n'est pas la fin du monde ! C'est vrai qu'on n'a pas été réaliste devant le but adverse, mais nous avons encore l'espoir d'aller en demi-finale. Rien n'est perdu. Si on gagne le match contre le Mali, on aura une chance de se qualifier », a dit l'attaquant du Horoya AC, que le coach avait pourtant laissé hors de son onze entrant, lors du premier match contre la Zambie. « Nous allons nous remettre au travail pour gagner ce match », a-t-il poursuivi.

Pour sa part, l'entraineur Mandjou Diallo espérait un match nul entre la Zambie et le Mali pour que la tâche lui soit allégée lors de la dernière journée de la phase des poules. Sauf que le Mali, pourtant l'un des favoris, a été étrillé (1-6) par le Chipolopolo. Un résultat qui semble plutôt arranger l'équipe de Mandjou Diallo. En cas de victoire de la Zambie contre l'Egypte, le Syli pourra se qualifier même avec un match nul.