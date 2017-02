Après sa défaite de lundi contre le pays organisateur, l'équipe junior de la Guinée n'a plus droit à l'erreur. Le chemin des demi-finales de la CAN U20 passe d'abord par l'Egypte que le Syli rencontrera dans l'après midi de ce mercredi au Heroes Stadium de Lusaka. En prélude à ce match décisif, Mandjou Diallo et ses joueurs se disent être conscients du fait que la victoire est impérative. « Il nous faut faire le maximum possible pour prendre les trois points contre l'Egypte », a indiqué Mandjou Diallo.

« Demain, il faut qu'on prenne les trois points », a reconnu pour sa part, Mamadou Kanè, le capitaine de l'équipe, lors de la conférence de presse qu'il a co-animée avec son entraineur. " La qualification se joue dès demain. Il faut donc se ressaisir pour mieux jouer ce match ", a renchéri Kanè.

Mandjou Diallo a aussi indiqué que l'équipe a tiré les leçons du premier match. Ce qui permettra à son équipe, espère-t-il, de prendre les trois points contre l'Egypte. « Je pense bien qu'on n'a pas été ridicules contre la Zambie, mais il faudrait quand même essayer de rehausser notre niveau de jeu », a dit le coach guinéen.

« La détermination est là, nous sommes très concentrés pour le match et la victoire demain », a pour sa part dit le défenseur Mohamed Ali Camara, qui avait été aligné dans le onze de départ du premier match.

Par ailleurs, il faut signaler qu'il y a eu plus de peur que de mal pour l'attaquant Ibrahima Sylla, sorti sur blessure lors de la défaite du Syli contre la Zambie. L'attaquant du Hafia a repris l'entrainement dès lundi.

De notre envoyé spécial à Lusaka, Tokpanan Doré