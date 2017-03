Le Président de la Fédération Guinéenne de Football, Antonio Souaré, a félicité l’équipe nationale junior de Guinée, dans une lettre adressée à l’entraineur, Mandjou Diallo, 48 heures après sa double qualification en demi-finale de la CAN de sa catégorie en Zambie, et à la phase finale de la Coupe du Monde U20 en Corée du Sud.



A Monsieur l'entraîneur du Syli National Junior

La double qualification de notre équipe nationale de la catégorie Junior pour la demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations de sa série et pour les phases finales de la Coupe du monde en Corée du Sud m'offre l'occasion d'exprimer ma grande joie et d'adresser mes sincères félicitations à l'équipe, à vous et à tout votre staff pour ce brillant parcours qui fait honneur à notre football et donne le sourire à tout le public sportif national.

Le nouveau Comité Exécutif dont j'ai le privilège de présider, déjà satisfait de la qualification pour les phases finales qui se jouent actuellement en Zambie, ne ménagera aucun pour assurer les soutiens dont les joueurs et le l'encadrement technique ont besoin pour aller le plus loin possible dans la compétition.

Je vous exhorte à maintenir la cohésion du Groupe et à garder l'esprit d'équipe dans la défense des couleurs nationales sur le terrain.

C’est avec espoir que s'ouvre ainsi la nouvelle page du football guinéen. Cette nouvelle histoire pour qu'elle soit belle et victorieuse sera écrite avec le concours de toute la famille sportive nationale, sans exclusif

Je voudrais, encore une fois, exprimer les félicitations et les encouragements du Comité Exécutif de la Fédération Guinéenne de Football.

Avec l'espoir que votre comportement sur le terrain, dans les vestiaires et en dehors du terrain sera toujours le digne reflet de la grandeur de notre Nation et de son Football, je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments de total soutien.