L'environnement au sein de l'équipe nationale est brusquement devenu délétère ces derniers jours notamment lors du match du mercredi contre l'Egypte. A la base de la situation, des accusations contre l'intendant Mohamed Fofana communément appelé Karéka. Face à l'Egypte, il a quitté le banc du Syli à la 75ème minute du jeu. Alors que dans le vestiaire, deux joueurs se sont attaqués au troisième gardien Fodé David Kaba.

Par ailleurs, dans des vidéos captées par certains confrères, on voit " Karéka " vociférer contre l'entraineur Mandjou Diallo. Il aurait même fait pire en proférant des injures. Depuis hier, son nom est donc au menu des dialogues au sein de la délégation guinéenne. Beaucoup de personnes le tiennent, à tort ou à raison, pour celui qui aurait influencé négativement le premier classement de l'entraineur contre la Zambie.

Les chefs de la mission guinéenne à Lusaka n'ont pas voulu pardonner les agissements de l'intendant. En présence de tout le staff technique et des journalistes, Abou Cissé, le directeur national adjoint des Sports, a été très ferme là-dessus ce jeudi matin. Il parle d'un comportement ''indigne'' d'un staff d'encadrement. Hier, depuis la tribune officielle, il a vu " les agitations " de Karéka et son départ du banc alors que les joueurs guinéens se démerdaient pour égaliser le but égyptien. " Ce qui s'est passé hier est indigne. Ces faits ne nous honorent pas. L'acte, le milieu et le moment n'étaient pas favorables… ", a déploré Abou Cissé qui dit détenir des images et des vidéos sur la situation. Les agissements de Karéka ne sont pas qu'''indignes'' aux yeux d'Abou Cissé, ils sont aussi ''insolents'' et ''indisciplinés''. " C'est vrai que nous sommes tous là pour que l'équipe avance, mais chacun de nous doit connaître ses limites ", a-t-il martelé.

Alors, au nom de sa hiérarchie à Conakry, Abou Cissé a annoncé la suspension de Mohamed Karinka Fofana pour injures publiques, incitation à la révolte des joueurs et outrage à l'endroit de l'autorité. Quitte aux gens de dire que le ministère s'est mêlée dans les affaires de la Fédération. " Quand il n'y a pas de nation, pas de fédération…Quand un encadreur se permet d'inciter à la révolte, ce n'est pas la manière d'un encadreur guinéen ", a-t-il martelé.

Le directeur national adjoint des Sports a ordonné le service de la comptabilité du ministère des Sports à prendre contact avec les agences de voyages pour que Karinka retourne en Guinée le plus vite que possible. En attendant l'arrivée à Lusaka des autorités de la FGF, Edgar Babara Sylla, un autre membre de la Fédération Guinéenne de Football (FGF), a été nommé pour assurer l'intérim.

En renvoyant Mohamed Karinka Fofana, le DGA des Sports s'est attaqué aux désignations de la Fédération auprès des équipes nationales de football. " Tous les problèmes qu'on a aujourd'hui c'est les staffs techniques ", a déploré Abou Cissé qui exige désormais, au nom du ministère, des recrutements sur la base de profils. " On doit plus recruter sur n'importe quelle base ", a-t-il souligné.

" C'est le médecin qui m'a envoyé "

Dès après l'annonce de la décision, Abou Cissé a levé la séance. Ce qui n'a pas laissé du temps à l'intendant incriminé de se justifier. Il le fera quand même des journalistes dans les couloirs du 9ème étage de l'hôtel Protea de Lusaka où la réunion s'est tenue dans la matinée de ce jeudi. Pour Karinka, tout son tort a été d'avoir quitté le banc pour se rendre dans la salle antidopage. Cela, à la demande du médecin de l'équipe. " Pour ce qui est du fait de quitter le terrain, je confirme que c'est moi qui l'ai envoyé. Mais je n'en sais rien pour les faits d'injures publiques et d'incitation à la révolte dont il est reproché… Je l'ai envoyé parce que j'étais concentré sur le match " , a indiqué Ibrahima Sory Camara, le médecin de l'équipe…