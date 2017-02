Une dizaine de supporters du Syli national a fait le déplacement sur Lusaka pour supporter l'équipe du Syli U-20. A sa tête, Mohamed Salifou Bangoura alias ‘’Benglo’’, Secrétaire générale du Comité national des supporters de Guinée. La communauté guinéenne en Zambie viendra certainement en renfort. Mais le nombre de Guinéens restera normalement insignifiant par rapport à la myriade de Zambiens qui va être mobilisée autour des jeunes Chipolopolos.

Benglo assure tout de même que les Zambiens auront du répondant dans la tribune. Alors, depuis ce samedi, il donne les dernières instructions pour que la Guinée soit à la hauteur de l'évènement. «Quel que soit le nombre de Guinéens qu'on aura dans les tribunes du Heroes Stadium, nous allons prouver que la Guinée est un pays de culture et de sport », assure Benglo.

Une partie de la journée de ce samedi a donc été consacré à la répétition. Le Djembé a donc retenti à Mumana Pleasure Resort, un hôtel situé à Chelston, dans la périphérie de Lusaka. Ici, des non-Guinéens ont été attirés par les sonorités et rythmes et ont gratuitement bénéficié d'une partie d'ambiance folklorique guinéenne. « Il n'est pas question de perdre les trois points, c'est pourquoi nous voulons vraiment jouer notre rôle. Les dispositions sont prises, les instruments de musique et les tenues sont prêts », a aussi rassuré Benglo. « Vous pouvez vous attendre à la victoire, croyez-moi », promet le supporter inconditionnel.

De notre envoyé spécial à Lusaka, Tokpanan Doré