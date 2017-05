Can U17: le Syli cadet atomise le Japon en amical

En match amical, le Syli cadet, qualifié à la Can de sa catégorie prévue au Gabon, à partir du 14 mai prochain, a écrasé ce samedi à Conakry en préparation (5-3).

Initialement, la Guinée devait se mesurer à son homologue du Niger, mais celui-ci a désisté à la dernière minute pour des raisons de trésorerie.

Ce samedi donc, contre les cadets japonais, les guinéens ont mené 3-1 avant d’aller aux vestiaires. Buts de Camara Aguibou sur penalty, Djibril Touré et Abdourahmane Bah sur penalty, alors que le Japon a marqué par Yukumari.

A la reprise, le Syli a marqué deux buts par Seydouba Cissé et Gerrard Bangoura. Et les Nippons ont réduit le score par Takora.

Avant de s’envoler pour le Gabon, la Guinée affrontera le Japon en amical pour le retour.