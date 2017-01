Désillusions pour les « favoris » comme le Gabon, l’Algérie, le Sénégal qui auront appris qu’une hirondelle ne fait pas le printemps, peut-être que l’osmose et la complémentarité au sein les équipes ont fait défaut, mais il faut parler de l’état de la pelouse. On a vu les équipes techniques qui comptent des pros opérant dans des clubs européens qui se basent sur des combinaisons en petits paquets ont eu des difficultés, sans compter la chaleur.

Ainsi, le Gabon a payé cash son improvisation de changer de coach à un mois de la compétition, ce qui dénote un autoritarisme dans la politique et dans le sport. Si les autorités gabonaises comptaient sur les victoires sportives pour faire diversion et lénifier les revendications politiques, c’est manqué.

La compétition a été boycottée par le public, les problèmes de communication, de transport n’ont pas été à la hauteur. La politique et le sport doivent aller en harmonie pour la communion. Mais se servir du sport pour faire la politique, c’est miser sur l’aléatoire et la probabilité.

L’élimination au premier tour n’est amère qu’après la compétition. Déjà, Jean Ping a commencé de se faire entendre. Dans un pays où les forces occultes jouent pleinement sur la croyance populaire, on ne peut s’empêcher de penser comme nombre de Gabonais que les «Panthers » ont été sous influence occulte de l’autre classe politique. Les législatives vont être de tous les soucis pour la mouvance gabonaise. Le PDG, parti démocratique gabonais est sur un siège éjectable, le cas échéant, la descente aux enfers risque d’être longue. Comme tous les partis-Etats d’Afrique, ces partis se disent, après moi, le déluge ! ». Tant pis pour la postérité.

Le COCAN de Guinée a tout le temps de dormir sur les lauriers, 2023 est encore loin. Mais rien ne sert de courir, il faut partir à point. Tout fait dire que cette CAN du Gabon a été préparée depuis la première élection contestée de Ali Bongo. Six ans n’ont pas suffi, toute l’attention de la Guinée est braquée sur l’évolution du nœud gabonais.

Sur le plan sportif, l’Algérie, le tenant du titre n’a été que son ombre, tous les trois pays du Maghreb sont out. Le plus prétentieux, les Lions danseurs de la Téranga qui dansaient déjà sur la coupe, ont été griffés par les autres Lions de cirque dont on ne donnait pas cher la peau. Même certains Lions expérimentés ont jeté l’éponge avant la compétition à cause des « à peu-près » et improvisations de la FECAFOOT comme au Gabon.

La décantation est édifiante : le général égyptien n’est pas très sereins, le colonel ghanéen n’est pas très assuré d’une surprise, les Lions indomptables, jusqu’à présent indomptés sont sur les talons et le soldat aspirant adjudant burkinabè croit que son tour est arrivé de monter en grade. Chacun a sa prétention à ce stade. Tous se voient avec la coupe en main.

A ce niveau du carré d’as, ce ne sont plus la fougue, la détermination et la morale qui comptent le plus, le plus important est de savoir la limite de ses moyens physiques. L’emportement et la fougue peuvent perdre chacun des quatre… Il faut aussi compter avec l’étant de cette pelouse à bosses.