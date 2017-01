Dans un décret rendu public ce lundi 02 janvier 2017 par les médias d'Etat, le président Alpha Condé a nommé les membres du Comité d'Organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (COCAN) sénior prévu en 2023 en Guinée. Ils sont :

1- Président : Mamadou Antonio Souaré, ingénieur Télécommunication, PDG GBM

2- Premier vice-président : Général Mathurin Bangoura, gouverneur de la ville de Conakry

3- Deuxième vice-président : Monsieur Kerfalla Camara, PDG Guico-Pres.

4- Secrétaire permanant : Monsieur Cheick Dem, administrateur civil, représentant de la Fédération Guinéenne de Football ;

5- Directeur des Opérations : Monsieur Aboubacar Molota Camara, au compte du ministère des Sports ;

6- Directrice adjointe des Opérations : Madame Traoré Zalikatou Diallo, députée.

Longtemps attendu, le COCAN a été finalement créé en octobre dernier par un décret du président Alpha Condé. Ce précédent décret indique que « le Comité d’organisation a pour mission de définir les orientations stratégiques et le plan d’action opérationnel à mettre en oeuvre dans le cadre de la préparation infrastructurelle et festive de la CAN 2023. » A ce titre, poursuit le décret, il ( le Comité) est particulièrement chargé de l’élaboration d’un chronogramme des actions à réaliser, notamment la réalisation des investissements prévus dans le cahier de charges de la Confédération Africaine de Football (CAF) et les stratégies de réalisation des infrastructures connexes jugées nécessaires à la réussite de l’organisation de la CAN 2023.

Le Comité est aussi chargé de la coordination des actions des administrations et des partenaires privés intervenant dans l’organisation de la CAN 2023; du suivi de l’exécution des actions et des projets à réaliser dans le cadre des préparatifs de la CAN 2023 ; de la mobilisation des financements et des partenaires dans le cadre de l’exécution des projets identifiés en relation avec les administrations concernées et toute autre mission à lui confier par le président de la République dans le cadre de l’organisation de la CAN 2023 et de développement de la République de Guinée.