CAN 2023 : le COCAN veut poser les premières actions avant l’arrivée d’Ahmad en Guinée

Dans l’une de nos précédentes, nous écrivions que le COCAN bat de l’aile et peine à se retrouver. Mais, il s’est avéré qu’au moment où nous mettions sous presse cette dépêche, le président du comité de pilotage Antonio Souaré était en réunion restreinte avec les présidents des 13 commissions spécialisées. Et selon les informations issues de cette réunion, la deuxième depuis la mise en place du COCAN le 14 octobre 2016, cette réunion a eu à discuter de l’état des lieux des préparatifs, de l’élaboration du plan d’actions des commissions et de la mise en place d’une commission de suivi chargée de l’élaboration du plan d’actions global et du budget. Plusieurs décisions auraient donc été prises en vue de donner un coup d’accélérateur aux préparatifs de l’organisation de la compétition.

Entre autres, le Comité de pilotage se serait engagé à prendre attache avec le président de la République et le Premier ministre pour une implication du gouvernement dans les préparatifs. L’objectif, dans l’immédiat, est de parvenir à un début de commencement des activités du COCAN avant l’arrivée du président de la CAF, Ahmad Ahmad, en Guinée. Après une première visite ratée chez le président de l’Union africaine, Ahmad Ahmad y est annoncé pour bientôt.

Le Comité de pilotage a également décidé de fournir à chaque commission ses termes de référence en vue de produire leurs plans d’action.

Par ailleurs, vu la modification du cahier des charges pour l’organisation de la compétition, deux sites supplémentaires ont été ajoutés aux quatre déjà identifiés. Ceux-ci sont prévus à Boké et à Kindia. Déjà, 67 hectares ont été identifiés à N’Zérékoré, 57 hectares à Kankan, 60 hectares à Labé. Et à Conakry, on prévoit la rénovation du stade 28 septembre et l’achèvement du stade de Nongo.

Pour ce qui est du siège du COCAN, dans la cité Chemins de fer, qui est en train d’être aménagé pour abriter le comité de pilotage et les différentes commissions. En attendant, la réunion restreinte de ce mardi a eu lieu au siège de Guicopres.