Absente de la CAN 2017, la Guinée doit se tourner vers celle de 2019 au Cameroun. Mais la route du Cameroun pour la Guinée, passe par le Rwanda, la Centrafrique et surtout par la Côte d'Ivoire qui est l'une des bêtes noires du Syli. Quelles sont donc les chances de qualification du Syli ? Pour le consultant sportif, Thierno Saïdou Diakité, ‘’Tino’’, pour les intimes, la Guinée peut même finir premier de son groupe. Mais à condition de…

Se mettre aussitôt à la tâche,

Pour le consultant, l'équipe qui conduira la fédération à la faveur du congrès électif du 28 février dernier devra faire de la CAN 2019 l'une de ses priorités. Elle devra alors aussitôt se mettre à la tâche pour préparer la qualification du Syli. La fédé ne devra donc pas être indécise sur le cas de l'entraineur. Maintenir Lappé Bangoura ou le remplacer devrait lui être la plus facile des décisions à prendre, selon Thierno Saïdou Diakité.

Remplacer Lappé,

Le coach local n'a pas jusqu'ici produit le miracle que ses admirateurs attendaient de lui. Le consultant sportif est d'avis qu'il faut remplacer Lappé Bangoura. Mais, il faudra le repositionner dans un rôle d'assistant pour apprendre auprès de celui qui sera recruté. «Les entraineurs ont malheureusement une fonction très ingrate. Ils sont jugés en temps réel et sur le résultat… Lappé a pris en route le Syli pour les éliminatoires de la Coupe et on était déjà passé à la trappe en ce qui concerne la CAN… Je pense donc qu'il faille donc recruter un entraineur de haut niveau et de faire de Lappé son assistant», a dit Thierno Saïdou Diakité. Le consultant croit que Lappé pourrait revenir dans deux ou trois ans plus tard comme un entraineur local de haut niveau pour la Guinée.

Faire appel aux binationaux,

Les binationaux sont l'une des clés de la réussite pour Thierno Saidou Diakité. Pourtant, la Fédération a des difficultés ces dernières années à les faire intégrer. «Il faut qu'on puisse contacter tous les binationaux qui veulent jouer pour le pays. On doit s'inspirer des Fédérations sénégalaise, ivoirienne ou algérienne, en matière de mobilisation des binationaux… le processus peut être long, mais dans l'urgence on peut arriver à retrouver quelques-uns pour démarrer », affirme le consultant.

Donner les moyens financiers,

Les entrainements, les stages, la quête des binationaux… Tout cela ne peut se faire sans argent. L'excuse du manque de moyens financiers ne devrait donc pas se poursuivre, selon le consultant. « Il faudra aussitôt doter la fédération de moyens nécessaires pour accomplir sa mission », conseille Diakité.