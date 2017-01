Le Syli national est absent des festivités de la trentième édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), dont le pays hôte est le Gabon. Cependant, en dehors de l’aire du jeu, une pléiade de techniciens chevronnés, mobilisés par la CAF pour la circonstance, coordonne les opérations et supervise le déroulement des matches.

Difficile d’apprécier leur boulot, qui se fait dans l’ombre, puisque les spectateurs sont emportés par les matches. Pourtant, ces techniciens, sollicités pour leur expertise, abattent un boulot fastidieux durant tout le tournoi. Ils sont de toutes les nationalités.

Même la Guinée, bien qu’étant écartée du tournoi final par le Zimbabwe, est représentée dans certaines commissions. C’est le cas, par exemple, du vice-président de la CAF, Almamy Kabélé Camara, ou d’Ibrahima Blasco Barry, secrétaire général du football guinéen, pour ne citer que les deux, parmi tant d’autres.

Plusieurs fois sollicité par la CAF pour les grands rendez-vous, Ibrahima Blasco BARRY, est une nouvelle fois coopté encore par l’instance continentale comme coordinateur de la trentième édition de la coupe d’Afrique des nations, Gabon 2017. Un rôle qu’il a assumé dans d’autres compétions de la CAF les années passées.

Preuve qu’il a assumé des rôles similaires, au terme de la précédente coupe d’Afrique des nations féminine au Cameroun, par exemple, le guinéen a reçu la médaille d’or, une distinction de la CAF récompensant ses efforts dans la réussite du tournoi.

Cette confiance régulière portée par l’instance dirigeante du football continental, sur notre compatriote, n’est pas un fait au hasard. Au contraire, cela s’expliquerait par sa compétence de manager et sa connaissance des arcanes du football, selon ses proches.

Juriste de formation, Blasco Barry n’est pas un arriviste dans le monde du football. Très tôt, il va quitter les facs de droit à l’université pour embrasser le métier de football en 1986. Du secrétaire général au Hafia FC jusqu’au poste de secrétaire général de la fédération guinéenne de football, l’homme gravira tous les échelons, montant escalier après escalier, engrangeant des points, pour enfin se hisser au sommet.

Au congrès de la FIFA, il est là comme scrutateur. Aux réunions de la CAF, il brille par sa présence. Dans les coupes inter-clubs, il est nommé commissaire. Dans les CAN de toutes les catégories, il est parfois coordinateur général. Pendant les tirages au sort des compétitions internationales, il est de ceux qui représentent la Guinée.

Quand, en 2013 enfin, les Marocains du Raja de Casablanca, ont tenté d’éliminer le Horoya AC, sur tapis vert, après leur élimination sur l’aire de jeu, à cause de l’éligibilité de Yali Yali, c’est lui Blasco Barry, qui s’était levé pour sauver le club de Matam.

Considéré comme la cheville ouvrière dans le milieu du football guinéen, l’homme a acquis ses lettres de noblesse en Afrique et dans le reste du monde. Coordinateur de la CAN U-17 Niger 2015, commissaire de la CAF et de la FIFA, secrétaire général depuis six ans, membre du comité exécutif depuis plus de quinze ans, l’homme, en dépit de toutes les adversités, fait la fierté hors de son pays.

Sa connaissance des arcanes du football, ses connexions à l’international, son carnet d’adresses étoffé, sa loyauté et sa générosité, lui seront d’un atout considérable dans un monde de football où certains n’hésiteront pas à sortir leur sabre. Mais bon, la baraka est là.