Cette CAN a fait tomber les pronostics des spécialistes, exactement comme les instituts de sondages électoraux et un peu comme les spéculations et les prévisions des courtiers. Rien n’a été « rationnel dans cette CAN. A part les inconditionnels des deux finalistes, on ne sait pas combien ont misé sur l’Egypte et sur le Cameroun, comme pas beaucoup n’ont misé sur la sortie du Gabon au premier tour, pas même Jean Ping.

La première surprise est d’abord venue du pays organisateur dont les autorités avaient tout fait pour que cette CAN se déroule juste après le départ du deuxième mandat contesté (comme le premier, d’ailleurs) de Ali Bongo. Si l’organisation a quasiment été à la hauteur, par contre, les résultats sportifs ont fait fausse note. Une seule hirondelle n’a pas fait le printemps dans une équipe en laquelle l’on en espérait tant pour lui trop demander et cela n’a fait que mettre une pression infernale sur les « Panthères ». Echec et mat. Les problèmes sociaux et politiques n’attendent que le lendemain de la finale pour se réveiller.

Parmi les autres prétendants fougueux et hargneux, il faut citer d’abord les Lions danseurs de la Téranga, qui avaient déjà vendu la peau de l’ours. Ils avaient cette légitime prétention au vu de leur effectif de rêve. Plus la prétention est grande, plus l’insuccès sape le moral des troupes et c’est justement à ce moment que les individualités, les stars en font à leur tête. On ne serait pas étonné d’entendre le coach sénégalais confesser qu’il s’est laissé quelque peu mener par les cadres de l’équipe, à l’en entendre se plaindre d’eux. S’il y a eu indiscipline tactique de la part de certains cadres et stars, il n’avait pas osé les écarter à cause du qu’en-dira-t-on, le résultat aurait été autre. Voilà l’ingratitude du métier de coach….

Le troisième prétendant logique est l’Algérie qui avait aussi des arguments. Au vu de leurs prestations au Mondial du Brésil, en plus du meilleur joueur du championnat d’Angleterre de 2016, beaucoup leur donnaient favoris, mais l’hirondelle n’a pas pu à elle seule faire le printemps. A ses touches de balle, on sent qu’il n’a pas trop de répondants dans cette équipe pourtant fournie, l’osmose à manquer. Aussi, la Côte d’Ivoire était sur la ligne du détenteur prétendant, à côté, la Tunisie, le Maroc, la RDC, le Mali… et même la Guinée Bissau s’était mis à rêver jusqu’à la fin de son premier match contre le Cameroun. N’eût été la présomption téméraire, elle eût pu faire jeu égal, mais emportée par l’enthousiasme, elle s’est fait griffer par deux coups de pattes.

Au fil des surprises, à la décantation, l’on s’est retrouvé avec le Ghana, le Burkina, l’Egypte et le Cameroun. Dans ce carré d’as, seul le Ghana était bien côté au départ, un peu le Burkina. Déjà, après les quarts de finale, les pronostics avaient commencé à tanguer. Le Ghana-Cameroun avait tenu toutes les prévisions d’un match au sommet de cette CAN. Il sera battu par un Cameroun venu dans l’incertitude, mais qui s’est affermi et consolidé au fur et à mesure. Ce Cameroun version 2017 nous rappelle l’Italie de 1982. Le cas du Cameroun est à peu près le même que celui de l’Egypte. Incertitudes au début et espoirs trompés à la fin. Le Burkina Faso, classé dans la catégorie des secondes chances, a su tirer son épingle du jeu pour remplir son contrat avec ses supporters. Ils ne pouvaient logiquement espérer mieux. Mais n’eût été l’arrogance de Hervé Kofi qui a eu l’insolence d’aller défier le gardien égyptien, qui a le double de son âge… on dira que les dieux du football n’ont pas aimé ça, pas même le « Ouagadougou Bida ». Il sera consolé par une troisième place, digne de son rang.

Autre chose, on se demande si la poisse ne suit pas les frères Ayew et Assamoa Gyan. Il manque quelque chose au tranchant et au coupant entre ces trois. Le meilleur tacleur de ce tournois Wakaso et la paire de perles que sont Afful et Atsu et ce diable de John Bhoye, grand technicien comme Edenté du Hafia et du Syli National des années 70. Dans le match Cameroun-Ghana, avait-il voulu amortir la balle de la tête et du dos pour son gardien de but ou quoi ? Pourquoi n’avait-il pas mis carrément la tête pour écarter le danger ? Son gardien de but Razak lui avait crié de laisser passer la balle ? En faisant de son corps un rempart contre Ngadeu pour amortir la balle pour son gardien, la mésentente a finalement profité à Ngadeu qui rôdait dans les parages. Si John Bhoye avait voulu la remontrer à son alter égo de la défense adverse, la sanction a été immédiate. Le but de Ngadeu a coupé le souffle à toute autre prétention. Dès la 75ème minute, le Ghana jetait le tout dans le tout, la martingale, le quitte ou double, ça passe ou ça casse. Finalement, ça a cassé.

En finale, on avait pensé à du 50-50 avec une avance pour l’Egypte, tout en redoutant la fraicheur des Lions jusqu’à présent indomptés. Les conjectures allaient dans le sens que si l’Egypte marquait le premier but ou si le Cameroun ouvrait le score… et quand cela fut fait, on a encore pensé que ces Lions avaient de la ressource pour aller jusqu’au bout, on sentait les Pharaons cramoisis, craqués, mais qui tenaient tant bien que mal, espérant la prolongation. Ainsi, Boubakar, répondant exactement au même geste technique que Mohamed Salah : un amorti de la poitrine suivi immédiatement d’un « sombrero » et d’une frappe enchaînée qui n’a laissé aucune chance à El Hadari de prétendre être le plus vieux gardien de but sacré.

En dominant l’Egypte par ce score de 2-1, les Lions indomptables de Hugo Bross ont renversé la tendance et vaincu le signe indien de la génération précédente. Ainsi, l’Egypte commence à stagner à 7, le Cameroun qui progresse à 5 et n’a pas dit son dernier mot, il attend et donne rendez-vous à tout le monde dans son antre, en 2019. Quant au Ghana, qui fait du sur-place depuis 1982, c’est encore une génération qui aura fait chou blanc.

Bassogog, Mohamed Salah auront brillé de mille feux, comme Atsu en 2015

Que dire du Syli National de Guinée ?