Campagne agricole 2017/Fourniture de 3.000 tonnes de Semences certifiées : le PPAAO apprécie les premiers impacts sur les productions

C’est l’un des plus grosses opérations d’appui aux agriculteurs que vient de réaliser le Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO) durant ces cinq dernières années : la mise à disposition de 3.000T de semences de riz et de maïs certifiés, à plus de 45.000 paysans de la Haute Guinée, de Moyenne Guinée et de la Guinée Forestière. En haute Guinée 14.000 producteurs ont pu bénéficier de 715 tonnes de semences, grâce à l’appui du projet.

L’opération qui vise à soutenir la campagne agricole en cours en facilitant aux producteurs l’accès à des semences certifiées, a fait l’objet d’une visite de suivi et de capitalisation d’acquis du 02 au 08 novembre dernier dans trois préfectures de la Haute Guinée.

Pour mieux apprécier les premiers impacts de l’introduction de ces nouvelles variétés de semences sur la production en Haute Guinée, une mission du PPAAO a effectué, du 02 au 08 novembre dernier, une mission dans les préfectures de Siguiri, Mandiana et Kankan, où plus de 14.000 producteurs ont bénéficié de l’appui du projet en semences de qualité.

L’objectif de cette mission était d’apprécier les rendements issus de l’introduction de ces nouvelles semences mais aussi de capitaliser sur les leçons que le Projet et les producteurs locaux pourraient tirer de cette nouvelle expérience d’accompagnement rapproché.

A Koundian, Kinièran, Koundian, Freinkamaya et Kankan, où la mission s’est rendue, 24.046 hectares ont été mis en valeur par les producteurs qui ont nettement apprécié les nouvelles semences. Les échanges entre producteurs, techniciens du Département de l’Agriculture et cadres du Projet ont permis de mettre en évidence la qualité des prodcutions, leur valeur hautement nutritive et les quantités produites à l’hectare.

A Siguiri, 284 tonnes de maïs ont été distribuées à 6.204 paysans qui ont pu, grâce à cet appui mettre en valeur 10.860 hectares. Pour le riz, 1.228 paysans exploitant quelque 1.572 hectares ont bénéficié cette année de 110 tonnes de semences.

A Mandiana, notamment à Koundian et Kiniéran où 1000 ha ont été mis en valeur, le PPAAO a par ailleurs accompagné le Génie militaire par la fourniture de plusieurs tonnes de semences.

Dans ces différentes localités, les producteurs ont nettement apprécié la capacité d’adaptation de ces nouvelles semences aux crues d’eau et leur rendement à l’hectare. Les quantités exceptionnelles produites cette année leur permettront d’accroitre leurs productions en vue de constituer une réserve de semences pour les prochaines campagnes au profit d’autres paysans.

3 000 tonnes de semences distribuées aux agriculteurs

La mission a aussi identifié certains points d’obstacles à la performance des rendements ; notamment pour la région de Siguiri, l’arrivée précoce des pluies qui a eu des impacts négatifs sur les productions de même les questions administratives et de logistiques qui n’ont pas permis l’acheminement des intrants dans les délais . Ce, même si les producteurs ont admis que les nouvelles semences mises à leur disposition par le PPAAO sont nettement meilleures que celles des campagnes écoulées. Les producteurs ont par ailleurs formulé le vœu d’un accompagnement du PPAAO pour l’acquisition de divers équipements de transformation, notamment des égreneuses et des décortiqueuses.

Il faut noter que cette opération de distribution inédite de 3.000 tonnes de semences s’inscrit dans le cadre du soutien à la campagne agricole 2017. Elle vise, dans l’immédiat, à anticiper sur les contraintes auxquelles font face régulièrement les petits et gros exploitants en matière d’accès rapide aux intrants de qualité (semences de riz et de maïs). L’appui du PPAAO se veut donc une réponse urgente et un moyen visant à faciliter l’approvisionnement des agriculteurs et des groupements de producteurs à des semences de base certifiées pour.

De plus, la stratégie du PPAAO vient en réponse à la stratégie gouvernementale visant à atteindre l’autosuffisance alimentaire. C’est dans ce contexte que le Bataillon agricole du Génie militaire a pu bénéficier dans le cadre de ces appuis, d’un accompagnement du PPAAO dans l’optique de la mise en valeur des centaines d’hectares ha aménagés sur la plaine de Koundian. Le Bataillon agricole du Génie militaire en est ainsi à sa première expérience avec le PPAAO et s’est dit satisfait de l’impact des appuis.

Les semences distribuées concernent diverses variétés de riz et de maïs. Notamment, et pour le riz, les variétés Nerica4, Nerica19, FKR N19, ORYLUX6. Pour le maïs les variétés Wari, Espoir, Komsaya. Elles ont été acquises auprès de fournisseurs locaux et étrangers.

A noter que, l’appui du Projet vient en réponse à la mise en œuvre des nouvelles directives du Gouvernement à travers l’Initiative Présidentielle d’appui au Développement Rural.