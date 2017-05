Campagne agricole 2017 : près de 800 tonnes d’engrais reçues à Labé (officiel)

Attendu depuis des semaines, c’est finalement dans les dernières quarante huit heures que les camions transportant les engrais destinés à la campagne agricole 2017 – 2018 ont été reçus dans la préfecture de Labé, rapporte le Directeur préfectoral de l’agriculture de Labé.

En plein dans l’euphorie de la réception de ces produits phytosanitaires destinés au lancement de la campagne agricole de cette année, Lancinet Traoré le Directeur préfectoral de l’agriculture de Labé affiche son optimiste. «J’espère que la campagne agricole 2017-2018 s’annonce bien dans la mesure où nous sommes actuellement en train de recevoir des camions chargés d’engrais. Ils seront stockés dans différents magasins notamment Wonson, Safatou et Yeradhé. Donc, je viens du bureau de monsieur le préfet afin qu’il signe les documents relatifs à ces convois d’engrais », a-t-il précisé.

Pour l’instant, prés de 800 tonnes d’engrais ont été reçus et stockés à Labé. Ceci est le fruit d’une coopération réussi entre la Guinée et le Maroc, affirme M Traoré avant de poursuivre: «on avait souhaité avoir 1 200 tonnes de NPK et 150 tonnes d’urées. Mais jusqu’à présent, nous avons reçu prés de 800 tonnes. Cette année, nous sommes fort conscients que nous avons trouvé ce que nous avons sollicité auprès du département. C’est aussi un don du Maroc qui a offert cette année pour la campagne agricole prés de 100 000 tonnes d’engrais», a-t-il souligné.

Avec cette quantité d’engrais qui est le double de la campagne précédente, le directeur préfectoral de l’agriculture de Labé estime pouvoir faire face aux besoins des producteurs : « l’année dernière nous avons reçu que 400 tonnes d’engrais qui étaient largement insuffisantes pour couvrir les besoins des producteurs mais cette année, nous avons déjà reçu le double ».

Pour ce qui est de la répartition, monsieur Traoré précise : « j’ai demandé à la chambre préfectorale d’agriculture afin qu’on tienne ensemble une réunion. C’est en ce moment que nous allons définir les quantités relatives à chaque C R (commune rurale). Mais ce qui est sûr, c’est que les quantités attribuées l’année dernière, seront doublées voire triplées cette année. Parce qu’il y a déjà un engouement. C’est dans ce cadre qu’il faut dire que les CR varient en fonction de leur potentialité agricole. Par exemple les CR de Hafia, de Dara Labé, de Garambé et la commune urbaine sont celles qui consomment beaucoup d’engrais. Et nous tenons compte justement de ces potentialités agricoles et de l’engouement des producteurs.»

Selon nos informations, le sac de 50 kilogrammes d’engrais sera officiellement vendu cette année à 135 000 GNF.

Alaidhy Sow Labé, pour Guinéenews.org